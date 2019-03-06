選舉變成「賣水果比賽」　吳子嘉：台灣變「農業國家」不是垮掉了

▲吳子嘉在關鍵時刻上指出，台南補選變成賣水果比賽。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube，下同）



記者林彥臣／綜合報導

2018年縣市長選舉民進黨許多執政的農業縣市翻盤，導致後續的台南立委補選成為「賣水果比賽」，所有的候選人與輔選政治人物，都在拚「賣水果」。對此吳子嘉在新聞節目《關鍵時刻》表示，如果真的全台灣都在賣水果，都要變農業國家，台灣變農業國家農業社會那還得了，不是垮掉了嗎？

吳子嘉在在《關鍵時刻》上談台南立委補選表示，謝龍介此人非凡人也，確實在台南有搞出一些局面，裂解民進黨攪得一團亂，還訂了一個策略「賣水果」，打出了一個神主牌叫「韓國瑜」，韓國瑜是被他帶著走來配合這個動作，他很巧妙地利用韓國瑜當做一個形象代言人，因為他有一個高度叫做「九二共識賣水果」。

吳子嘉說，「現在變成我們的賴清德院長也在賣水果，郭國文也在賣水果，全部台南立委補選都在比賽賣水果，這到底什麼意思我跟你解讀好不好，這叫議題設定能力，他的議題設定能力從『拚台南，顧台灣』就主權的論政，變成一直變成了賣水果比賽」。

吳子嘉說，「賣水果就很簡單，因為賣水果這個事情其實是小範圍的事情，如果台灣真的是全國台灣都在賣水果的話，我們就會變成農業國家了你知道嗎？你認為台灣會變成農業國家嗎？如果今天台灣全部我們變農業國家農業社會，那台灣不是垮掉了嗎，對不對」。

吳子嘉分析，「所以這個是在選戰的暫時策略，或是說我們在高雄台南在賣水果的時候，在賣水果的時候還有漁民，他有農民漁民這個過去民進黨深綠支持者的堅如磐石的基本盤鬆動，這才是可怕的事情，所以還有第二個部分，就是將來就是年輕人，所以所謂三中一青，農民漁民走掉了嘛，年輕人現在離開了嘛，年輕人去年你看到沒有已經離開蔡英文了嘛，蔡英文現在年輕人支持度根據美麗島上一次的報告只有5%，結果連年輕人支持度裡面，只有韓國瑜一個人有拿到35%，然後柯文哲有45%對不對，所以你可以看到很清楚的情況，當農民、漁民、年輕人離開民進黨的時候，民進黨開始出現下滑的跡象」。