國民黨四太陽難跨「韓國瑜門檻」！唯他12年前曾超越

▲韓國瑜。（圖／東森新聞）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜聲勢居高不下，多家民調指出韓國瑜是2020總統大選的熱門人選，也被視為能和台北市長柯文哲能抗衡的人選之一，相較於宣布參選的國民黨太陽們，韓國瑜築起了一道難以跨越的門檻。

韓國瑜自去年九合一大選後聲勢崛起，最後以15萬票的差距擊敗民進黨對手陳其邁，令人相當驚訝，國民黨也因為「韓流」在九合一大選中大勝，黨內太陽爭相表態參選2020。

目前表態參選的人有前新北市長朱立倫、前立法院長王金平、前台北縣長周錫瑋，黨主席吳敦義仍未鬆口，外界也把前總統馬英九算在參選人之一，不過，黨內人士認為，應該選出能讓國民黨勝選的人，台北市議員王鴻薇率先表態，力拱韓國瑜選總統。

▲國民黨太陽（馬英九、王金平、朱立倫、吳敦義）。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛、湯興漢攝）



對於參選人黨內議論紛紛，就連初選機制也有各種意見，有人認為應該要以「徵召」方式，有人則覺得要以「全民調」，最後國民黨定案「七三制」作為初選方式，以七成黨員投票、三成民調的選出代表國民黨參選得人。

在此之前，前立委蔡正元就提議黨內四個太陽（馬英九、朱立倫、吳敦義、王金平）跟韓國瑜比民調，誰能超過韓國瑜誰就能獲得提名，否則就徵召韓國瑜。

到底，韓國瑜的門檻有多難跨越？從去年韓國瑜競選期間的民調看來，韓國瑜在5月時的時候，數字落後陳其邁至少20個百分點，但從10月開始，韓國瑜民調支持度開始領先陳其邁，最終選舉結果出爐，韓國瑜得票百分之54.6%，。

2月27日台灣民意調查基金會民調指出，韓國瑜目前在台灣是最受歡迎的政治人物，若參選總統，與蔡英文、柯文哲三人競爭，將一馬當先，34.4%挺韓，29.6%挺柯，挺蔡墊底28.2%；而韓國瑜若與前行政院長賴清德、柯文哲互拚同樣奪冠，韓以34.2%領先，賴30%，28.4%挺柯。

▲韓國瑜就職演說。（資料照／地方中心攝）



依照目前民調看來，韓國瑜的聲勢領先黨內欲角逐2020的太陽們。不過，回顧過去的大選，馬英九的支持度堪稱國民黨記錄保持人；2007年馬英九因特別費案遭起訴，他辭去黨主席，並且參選2008年總統，據聯合報民調顯示，馬英九當時的支持度暴增到66%，好評度62%。

▲馬英九。（資料照／記者李毓康攝）