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300天都在喝！他爆韓國瑜體虛原因「中午就醉」　北農前董事氣炸反擊

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▲▼桃園市議員王浩宇。（圖／翻攝自臉書／王浩宇）

▲王浩宇爆料韓國瑜在北農天天都喝醉。（圖／翻攝王浩宇臉書）

政治中心／綜合報導

綠黨桃園市議員王浩宇5日一連6篇發文，劍指國民黨高雄市長韓國瑜，在北農時天天喝酒，一年300天中午就喝醉，還要北農公布他當時在一郎餐廳用餐的酒水發票，引發熱議。對此，前任官派董事、台北市議員游淑慧跳出來回擊，在北農時從沒看過王，更沒看過韓酗酒而身體不好，「這位PTT佛地魔您是跨越時空看到誰呢？」

韓國瑜出訪星馬回國立即取消行程，神隱3天後又馬上公布月底將再次出訪，王浩宇轉發新聞，暗諷韓「回來再請假休息，然後再出國…」隨後又爆料「韓國瑜在北農時幾乎天天喝酒，365天有300天都在喝」，中午在北農裡的餐廳跟總幹事等人交際，幾乎中午就醉了，下午龜息到3、4點才起床辦公，交朋友的方式就是喝酒，長期下來對其身體是很大負擔，也是其能否參選2020的一大變數。

▲▼ 。地方中心翻攝

▲▼韓國瑜睡果菜市場，韓國瑜夜宿。（圖／地方中心翻攝）

▲韓國瑜就職夜宿果菜市場。（資料照／地方中心翻攝）

王浩宇5日一天內連發6篇文目標都是韓國瑜，要求北農公布韓國瑜任期時在一郎餐廳用餐、酒水發票，「就知道我說的是不是事實囉！」檢方應該調查這些酒是否用公費買，一年花多少錢，只方便說到這。更痛罵電視媒體播了37分鐘的韓國瑜，「洗腦台灣人到這樣，竟然有人覺得不扯，是台灣人敏感度太低嗎？」

隨後一連2發文誇獎桃園市長鄭文燦第一個走進白官，暗諷「有些人，每天說大話，用嘴巴拼經濟，靠媒體吹捧佔據版面，被當成神一樣。有些人默默、努力的做、生病也不敢請假，卻不一定能夠得到媒體的親睞，只能繼續默默的努力。」

▲▼300天都在喝！他爆韓國瑜體虛原因「中午就醉」　北農前董事氣炸反擊。（圖／翻攝王浩宇臉書）

韓國瑜被爆料天天喝醉引發熱議，前北農董事、國民黨台北市議員游淑慧也透過臉書發文護航反擊，痛罵王浩宇不愧是人稱的「PTT佛地魔」，既不分區且能跨越時空、無中生有，真是神通廣大。澄清自己當時是北農的官派董事，但從沒看過王浩宇，「更沒看過韓國瑜酗酒，搞到身體不好。不知道這位PTT佛地魔，您是跨越時空看到誰呢？」

游淑慧進一步反問王浩宇「以前看過我嗎？但我沒看過您！您認識北農時期的韓國瑜總經理嗎？但我猜他也不認得你。」即使是民進黨新潮流系當年在惡整韓國瑜時，也沒有喝醉這項指控，「各地農會總幹事有這麼無聊嗎？透早沒事做就上台北，然後等著中午和韓國瑜喝酒作樂？」

游淑慧痛罵王浩宇「即便想選立委，也拜託唬也唬的有點程度好嗎？而原來有人隨口說一句話，不用查證，就可以變成新聞？」要公開尋找看過韓國瑜酗酒的人，甚至反問王浩宇「願不願意以曲棍球起誓？」

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關鍵字：北農,韓國瑜,喝酒,喝醉,游淑慧,王浩宇,PTT佛地魔,酗酒

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