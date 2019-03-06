國民黨2020徵召韓國瑜？　馬英九：支持優秀黨員

記者徐政璿／台北報導

國民黨在九合一選舉大勝，黨內天王紛紛表態角逐2020總統大選。儘管尚未表態參選，但高雄市長韓國瑜的民調居高不下，傳出國民黨中央有意直接徵召。對此，前總統馬英九6日受訪表示，「我到目前為止也沒有看到相關的具體做法，不過基本上我們優秀黨員參選，我們都支持，一旦提名人出現以後，我們也會全力支持」。

2020總統大選即將到來，前新北市長朱立倫率先在去年12月25日卸任後就表態參選，前立法院長王金平也預計在3月7日宣布，國民黨主席吳敦義則是對外宣稱「保留萬分之一的機會」參選。此外，孫文學校校長張亞中、前台北縣長周錫瑋也宣布將投入黨內初選。至於初選規則，國民黨在2月底定調，按原制總統參選人由7成民調、3成黨員投票決定。

國民黨6日上午於中央黨部大門口舉行「恭祝福德正神聖誕千秋」祭典，由吳敦義主祭，邀請前主席、前副主席及中央各單位主管出席，前主席連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫；前副主席王金平、林政則、陳鎮湘，以及現任國民黨副主席兼秘書長曾永權、副主席郝龍斌都現身。

在祭典結束之後，馬英九在接受媒體訪問，被問到是否表態支持朱立倫，他回應，「黨內優秀同志都支持，我們祝福他，今天到黨部來我們吳主席去年選舉當中花了很多心血，終於讓我們能夠以大勝收場，都是非常讓我們肯定的，因此初選過程中，這些優秀黨員，我們都會支持」。

至於傳出吳敦義有意將馬英九列在2020不分區立委第一名，馬則回應，「我沒有聽過」；關於基層一直拱韓國瑜參選？馬則說，「到目前為止，都還沒有任何具體的情況需要評論」；王金平說要約您見面？馬說，「我到現在為止都不知道他的這個聯繫」；朱立倫跟你借人才？馬表示，「他沒有特別跟我講耶」。

▲前總統馬英九出席「恭祝福德正神聖誕千秋」祭典 。（圖／記者林敬旻攝，下同）