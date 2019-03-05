被國民黨同志傷害最深？　韓國瑜親回：那都是過去

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜1月出版《跟著月亮走：韓國瑜的夜襲精神與奮進人生（韓國瑜／口述）》，迅速登上預售、即時榜TOP 5，而他的妻子李佳芬在書中也提到「韓國瑜這個人不能激，你激他，他會跳出來跟你拚命！他不怕跟敵人作戰，真正傷他的人，是國民黨的同志。」對此，韓國瑜回應，「沒有啦，那都是過去、都是從政時候，自己年輕時從政也不成熟」。

韓國瑜5日上午出席市政會議後接受媒體訪問時，他說，「那都是過去、都是從政時候，自己年輕時從政也不成熟，回想20、30年前自己未必這麼成熟、自己未必這麼可愛，讓人家喜歡，是否個性太強悍，或者眼中不是朋友就是敵人等等，個性會不會太強，這都自己要檢討，相信人的成長都是一點一滴...」。

▲韓國瑜5日上午受訪畫面。（圖／記者賴君欣攝）

另外，韓國瑜將於22至28日將訪問香港、澳門、深圳、廈門，行政院長蘇貞昌表示，樂觀看待地方首長為了促進地方發展的平等互惠交流，但中央職權部份，確實要特別小心謹慎，「不要被中國還是不放棄對台灣武力犯台的極權政府的種種政治框架框住」。

針對此事，韓國瑜則說，謝謝蘇院長提醒，再重申一遍高雄市府到大陸南方城市出訪，絕對會謹守分際，絕對會，且去拜訪完全是因為幫農漁民找通路，也希望吸引更多觀光客到高雄旅遊，「且韓國瑜當團長，絕對不會帶了一根掃帚去大陸南方」。

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