韓國瑜列入2020民調？　朱立倫：韓市長一直是我好友

記者蔡浩祥／台北報導

國民黨2020總統提名初選進入「三足鼎立」態勢，黨中央今上午舉辦「恭祝福德正神千秋」祭典，黨內要角皆出席與會。前新北市長朱立倫受訪時，被問及高雄市長韓國瑜可能被列入民調，不斷強調「團結」二字，稱「韓市長一直都是我的好友」。

朱立倫到場時，先與門口黨部同事逐一握手寒暄，隨後與前立法院長王金平一同搭乘電梯下樓。祭拜時，朱位列第一排、王則在第二排。

面對媒體詢問與朱韓關係，尤其韓國瑜可能被列入民調。朱立倫表示，今天是土地公生日，祈求土地公保佑全民平安，「國民黨一定要『團結』一致，也一定會『團結』一致」。

朱立倫說，每位黨內先進，包括韓市長在內，都是黨內非常重要資產，大家「團結」在一起。

▲「恭祝福德正神聖誕千秋」祭典，左起吳伯雄、連戰、吳敦義、馬英九、朱立倫出席。（圖／記者林敬旻攝）

現場媒體問到，是否會跟韓國瑜當對手？朱立倫表示，韓市長一直都是我的好友，彼此同心協力，共同努力，大家一起支持讓國民黨重新執政。

至於是否有向馬團隊借將？朱立倫指出，沒有分馬團隊、朱團隊、吳團隊或王團隊，提名完後一定都「團結」在一起。

不過，被問及韓國瑜妻子李佳芬直指害韓國瑜的都是國民黨自己人。朱立倫坦言，「佳芬的講法有點她的依據，畢竟我跟韓市長心情都希望國民黨內的風風雨雨能過去」。

朱立倫強調，大家「團結」在一起，最重要的是台灣要走出困境，民眾最關心經濟，國民黨也一樣，給民眾願景、一個好日子。

▲前新北市長朱立倫出席「恭祝福德正神聖誕千秋」祭典 。（圖／記者林敬旻攝）