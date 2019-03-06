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韓國瑜暗挺王金平耳語蔓延　朱立倫登門造訪兼消毒

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▲朱立倫南下高雄拜訪韓國瑜。（圖／翻攝朱立倫臉書）

記者陳弘修／台北報導

面對2020總統大選，國民黨內的天王競爭，從原先的馬吳王朱四人，正式進入兩顆太陽的對決。據了解，趕在前立法院長王金平7日正式宣布參選總統記者會舉行前，前新北市長朱立倫特意南下拜訪高雄市長韓國瑜，主要是希望在接下來即將進入黨內初選前，避免韓國瑜支持王金平的耳語持續發酵，「現階段先去看韓國瑜當然比較重要」。

對於王朱二人來說，在韓國瑜沒有鬆口參選總統前，擁有「韓流」的背書或助攻，無疑是在初選中脫穎出的重要關鍵。

韓國瑜到底挺王還是挺朱？一位內情人士透露，這個問題曾經在王金平與一些政商企業界人士會面時被提及，當時曾有企業家直接問王金平，如果你出來，韓國瑜會支持嗎？

在去年大選期間力挺韓國瑜的王金平聽了後先是不覺莞爾地回答說這是什麼問題，隨後也立刻補了一句這還要問嗎？眾人解讀這個王金平的言下之意王金平決定參選後，韓國瑜是會支持他的。

雖然王金平與韓國瑜在被問到有沒有互挺的問題時，多以四兩撥千斤的方式，不願正面回覆，但事實上，兩人互挺的耳語已經在中南部蔓延，且引起朱陣營的注意與關切。

而這也是為什麼朱立倫要趕在王金平正式宣布參選總統記者會前，要搶先一步南下拜訪韓國瑜，順便消毒，畢竟只要韓國瑜沒有出席王金平造勢的場子，也沒有把到底挺誰的這個答案說死，朱立倫陣營接下來就有更為彈性的空間去詮釋「韓流」。 

另一方面，從朱韓5日相見時先擁抱，在閉門會談一小時後出來回應媒體的說法，其實也可以看出端倪，否則朱立倫方面大可不必在事後還要特別在臉書上發文強調，「大家想問的問題很多，但答案真的很簡單：韓市長做什麼，我支持他；我做什麼，韓市長也會支持我！」

國民黨2020總統初選這一仗，王朱對戰已成定局。據透露，從朱立倫訪美歸國後，對於接下來的初選，不少友人都會給他建議說要去拜訪誰、要去看誰，但面對王金平這位強勁的對手，內情人士也說，朱立倫「現階段先去看韓國瑜當然比較重要」，雖然有競爭者也是好事，但藍營支持者最不想看到的就是黨內互打，大家就按照機制來走，不管最後誰出線，初選過後就應該團結，才有可能贏得最後的勝選。

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