生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

機車預約考照「放鳥黑名單新制」上路　3天已51人被停權

▲機車考照,示意圖。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲機車預約考照祭出黑名單加嚴新制。（示意圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

去年高達7.1萬人預約機車考照卻「放鴿子」占用名額，公路局1月20日起祭出「黑名單加嚴」措施，過往放鳥3次才停權改為報考缺席1次就停權15天，連續缺考3次停權60天，新措施上路3天內，已有51人遭停權。

現行機車考照採預約制，民眾預約考照後未依約報到應考，且未於考照當日上午7時前完成網路取消者，過往2個月內累計缺考3次才暫停預約2個月。

不過根據公路局統計，近年預約後缺考比例攀升，影響他人權益，111年報名後未到考率僅5.77%、112年增加為9.52%、113年達12.35%、114年機車考照缺考率暴增至24.58%，去年「放鴿子」人數高達7萬1131人，為111年的3.5倍。

▲▼近5年機車預約考照及缺考統計。（圖／公路局提供）

▲近5年機車預約考照及缺考統計。（圖／公路局提供）

放鳥一次就罰　黑名單改採累進停權制

公路局1月20日起祭出「黑名單加嚴」措施，改採累進停權制，將現行「2個月內3次未到考，停權2個月」之規定，修正為缺考1次就停權，其中第1次未報到將停權15日，第2次爽約則暫停預約30日，第3次未報到暫停預約60日。

不過取消方式也簡化統一採網路取消作業，無法應考者最遲於考照當日上午7時前可於監理服務網自行取消預約，不計入未報到紀錄。

新制上路成效浮現　每日缺考人數大減逾9成

公路局表示，新制上路後，根據最新統計，1月20日至1月22日等3天，共計有51人觸發「機車預約考照第1次未報到，暫停15天預約」機制，列入停權名單。

▲▼機車考照筆試。（圖／記者李姿慧攝）

▲機車考照黑名單新制上路後，缺考人數下降。（資料圖／記者李姿慧攝）

由於去年預約考照缺考人數7萬1131人，平均每日約有194人「放鴿子」占用名額，「黑名單加嚴」新制上路後，3天51人缺考，平均每日放鳥人數大降至17人，降幅超過9成。

機車考照筆試也調整　1月30日起全面取消是非題

除預約機車考照停權機制調整外，1月30日起，機車考照筆試也將全面取消是非題，統一改採50題選擇題形式測驗。新制題庫從1600多題調整為1050題選擇題，並導入「以人為本」之核心理念，題型架構分為「正確觀念與態度」、「主動停讓文化」、「安全駕駛能力」及「危險感知能力」等四大類。

▲▼115年1月駕照管理改革措施。（圖／公路局提供）

▲機車考照筆試新制。（圖／公路局提供）

此外，機車考照筆試中「危險感知能力」情境題與影片題，將由現行10題調整增加至15題，占考題比率由20%提高至30%，強化考生對道路風險之辨識與因應能力，預估每年約有29萬人次受影響。

快訊／雙載機車疑闖紅燈猛撞小黃！三重騎士不治

快訊／雙載機車疑闖紅燈猛撞小黃！三重騎士不治

新北市三重區河邊北街與河邊北街68巷口今(23日)下午1時31分許傳出一起嚴重車禍，22歲的李男騎乘機車載著簡男(24歲)外出，疑似闖越紅燈，於巷口撞上另輛由林男(54歲)駕駛的計程車，由於撞擊力道猛烈，李、簡2人雙雙倒地送醫，經搶救後，由於李男傷勢嚴重，燒早已宣告不治。

三重車禍現場曝！雙載機車疑闖紅燈撞小黃2命危

三重車禍現場曝！雙載機車疑闖紅燈撞小黃2命危

台鐵宣布購票4大新制　3/3起個人訂票放寬最多9張

台鐵宣布購票4大新制　3/3起個人訂票放寬最多9張

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

壘包加大上路！MLB規格+中職專屬LOGO

壘包加大上路！MLB規格+中職專屬LOGO

