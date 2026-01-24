遭檢舉驟然減速挨罰2.4萬　駕駛喊冤：車子自動防禦閃避

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿榮（化名）前年9月間開車行經新北市泰山區一處路口時，遭檢舉「非遇突發狀況，在行駛中任意驟然減速」，因而挨罰2.4萬元；但他辯稱，是其他車輛未打方向燈就變換車道，導致他的車子駕駛輔助系統自動啟動防禦性閃避，並非故意違規。不過，台北高等行政法院法官日前審理之後，仍裁定阿榮敗訴。

▲阿榮否認違規，強調是對方駕駛先挑釁。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮2024年9月間開車行經新北市泰山區新北大道5段與新生路的路口，因有「非遇突發狀況，在行駛中任意驟然減速」、「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速（處車主）」等違規行為，遭民眾錄影檢舉，因而挨罰2.4萬元罰鍰，記汽車違規紀錄1次，還要吊扣汽車牌照6個月。

阿榮不滿受罰，決定提出行政訴訟，他強調，當時是因為其他車輛未打方向燈就變換車道，導致他的車輛駕駛輔助系統自動啟動防禦性閃避措施，並非他主動驟減車速；至於後來在路口處下車，是為了詢問對方駕駛為何要在行駛期間閃大燈，他覺得整件事情都是因為對方駕駛先行挑釁，他並無惡意，更無違規。

然而，台北高等行政法院法官當庭檢視相關證據影像，發現阿榮的車輛確實曾持續亮起左側方向燈，並反覆亮起煞車燈，他還將左手伸出車窗外做出不明手勢，變換車道之後，又在前方順暢無其他車輛的情況下，亮起煞車燈減速。

法官指出，後來阿榮將車輛停放在車道上，接著下車走向另一輛車，完全不顧路口號誌已經轉為路燈，周遭也有其他車輛正在行進中，大約10秒鐘後，他才回到駕駛座上。

法官表示，整個過程中，阿榮的車輛前方均未見有任何車輛或障礙物，或有何車禍事故、掉落輪胎、倒塌路樹襲來或其他相類程度事件，難認他有任何驟然減速的必要，況且就算真的遇到行車糾紛，也應當以理性、合法方式處理，而不是使用這樣的方式處理。

法官認為，從現有證據看來，阿榮確實有違規行為，加上事發當時他未持有任何有效駕照，原處分裁罰並無違誤，最終沒有採信他的主張，並裁定駁回，全案仍可上訴。