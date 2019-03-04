清明連假耍「疏運新招」　國道0-10時免費、前1週休單一費率再7折

▲清明連假收假日國道0-10時實施免收費、前1週休單一費率再7折。（圖／記者季相儒攝）

記者曹悅華／台北報導

清明連假交通新疏運措施公布！高公局表示，108年清明連假自4月4日至7日共4天，為鼓勵民眾提前掃墓分散清明節當日上午車流，維持前1週休國道均提供通行費優惠，本次前1週休國道全線採單一費率再7折收費，另連假期間除國道全線每日0-5時暫停收費外，7日收假日再次試辦增加5-10時暫停收費，期能吸引北返用路人多利用連假最後1日上午離峰時段行駛，轉移連假第3日及最後1日下午之北返尖峰車潮。

高公局觀察近幾年清明連假前一週休在提前掃墓情形下，國道交通量可達到平日1.3倍，與連假交通量規模相近，需採行疏導措施維持國道服務水準，爰實施單一費率再打7折、匝道儀控及開放路肩措施，並調整108年3月31日國5北上高乘載管制時段為14-21時，建議短途用路人改走替代道路，以節省時間及金錢。

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▲近幾年清明連假前一週休在提前掃墓情形下，國道交通量可達到平日1.3倍。（圖／記者季相儒攝）

其中清明連假前1週休採單一費率再7折收費，經試算小型車中長途之費用為每公里0.63元，較歷次清明前一周休實施之一般日費率7折（0.84元）或8折（0.96元）節省，希望鼓勵中長途旅次之用路人提前掃墓，並請短途旅次行駛地方道路，均衡各級道路使用。

至於收假日0-10時暫停收費已於108年元旦及和平紀念日連假試辦，皆有轉移交通量之成效，且該時段之國道路況仍能維持行車順暢，遂於本次108年清明連假之收假日，再次試辦，期轉移連假第3日及最後1日下午之北返尖峰車潮，同時探討不同連假車流特性對差別收費措施之移轉成效。

108年清明節連假國道交通疏導措施如下：

一、 收費措施

（一）單一費率（即長途折扣費率，無每日20公里優惠里程）再7折：3月30日（週六）至31日（週日），計2日

（二）單一費率(即長途折扣費率，無每日20公里優惠里程)：4月4日至7日

（三）暫停收費

1.4月4日至6日，每日0-5時暫停收費

2.4月7日，0-10時暫停收費

二、入口高乘載管制

（一）3月31日14-21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道之北向入口匝道高乘載管制

（二）4月4日7-12時，實施國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山之各交流道南向入口匝道高乘載管制

（三）4月4日至5日7-12時，實施國5南港系統、石碇及坪林交流道南向入口匝道高乘載管制

（四）4月6日至7日14-21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整

三、入口匝道封閉

（一）4月4日至5日0-24時，封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口匝道

（二）4月6日0-24時，封閉國1虎尾及埔鹽系統北向入口、國3名間雙向入口及竹南北向入口匝道

（三）4月7日0-24時，封閉國1虎尾、埔鹽系統北向入口及國3竹南北向入口匝道

▲交通疏導措施圖。（圖／高公局提供）

四、開放路肩

現有開放路肩措施照常實施外，3月30日至31日及4月4日至7日，每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛如附圖。

五、入口匝道儀控

（一）3月30日至31日及4月4日至7日，視高速公路主線交通狀況，採取嚴格之入口匝道儀控管制。

（二）108年4月4日至7日，針對10個重點路段實施精進區域整合匝道儀控。

六、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控

假日視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控