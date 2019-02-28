快累積！3月起搭高鐵也能集環保「綠點」　多項好康讓你帶回家

▲環保署表示3月1日起搭高鐵也能集綠點。（圖／記者曹悅華攝）

記者許展溢／台北報導

為鼓勵大眾響應綠色生活，環保署強推「環保集點」，只要下載該APP，搭乘大眾運輸都可以累積點數兌換多項好禮及實質回饋，3月1日起加碼，搭高鐵也能集，除此，只要空氣品質監測網預報隔日空氣品質指標（AQI）達紅色警示以上，隔日搭乘高鐵、捷運、公車、客運、台鐵就送2倍綠點。

環保署管考處處長洪淑幸表示，APP環保集點一開始推出下載人數僅3、4千，直到去年底已成長至26萬，截至目前已快達27萬，希望今年目標是40萬。洪淑幸說，希望民眾在搭車、消費都要響應綠色行動，這項服務將不斷擴充範圍。

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▲環保署表示，環保集點APP目前已有近27萬人下載使用。（圖／記者許展溢攝）

環保署指出，原本只有搭捷運、公車、客運、台鐵才能集綠點， 3月1日起結合高鐵，不僅如此，像是民眾到退輔會所屬的武陵農場、高雄農場、清境農場、福壽山農場等，都可以使用綠點折抵消費或住宿金額。

洪淑幸說，3月4日起，林務局也加入環保集點行列，全國13處森林遊樂區的門票、住宿，都可以開始使用綠點，另外，3月底前只要民眾在森林遊樂區使用綠點兌換門票、住宿，還會再加碼贈送500綠點。

洪淑幸提醒，搭乘各大眾運輸集點，都必須先下載環保集點APP，加入會員後，接著在悠遊卡EasyCard、一卡通i-PASS、愛金卡icash2.0、有錢卡HappyCash綁定載具。洪淑幸特別說明，如民眾是到櫃台購買的紙張車票就無法，主要是考量系統、管控風險等作業上問題，不過未來除會持續擴大環保集點範圍，也會推出更完善的制度。

環保署表示，累積的點數都可以到便利商店、賣場等通路兌換好禮，如7-ELEVEN可兌換中杯熱拿鐵等、東森購物網消費也可使用點數折抵金額等，相關資訊都可以至環保集點網站查詢。