台鐵全新票務系統上線！4/9起開放個人訂票　「神方便介面」搶先體驗

▲台鐵局今日開放第四代票務系統個人訂票測試版網頁。（圖／截自台鐵局測試版網頁）

記者曹悅華／台北報導

台鐵全新票務系統上線！台鐵局第四代票務系統於2月21日上線，目前已啟用全新旅客綜合服務網及開放10人以上團體訂票服務，將於4月9日起開放預訂乘車日為4月23日（以後）之個人票，今（4）日開放「測試版網業」供民眾搶先體驗。

台鐵局表示，經過台鐵局及中華電信公司的專案團隊努力，第四代票務系統於2月21日上線，開放10人以上團體訂票服務，個人訂票則是4月9日起開放預訂，為讓旅客預先體驗新系統個人訂票功能、操作與介面，同時聆聽對新系統的看法，今日起開放試用本局新票務系統測試版網頁。

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以往民眾要訂長途票時，因受限於各區間視需求狀況配票，經常被人詬病。因為只要長途段沒有空位，就買不到票，但若改為短途區段分別訂票，可能還是能湊出空位搭乘。根據規劃，台鐵第4代票務系統在旅客訂票時，將能自動查找各區間有的空位湊票，民眾不需要自己分段找位。

▲全新票務系統以人本交通為基礎，大幅優化使用者介面與體驗。（圖／台鐵提供）

台鐵局說明，全新打造的票務系統是以人本交通為基礎，由使用者角度出發，整合時刻查詢、訂票、付款及訂便當等功能於同一網站，提供便捷快速之一站式服務，讓民眾訂購車票操作可以一氣呵成，省時又便利。

新版網頁大幅優化使用者介面與體驗（UI/UX），並因應行動載具普及度，採取「適應式網頁設計」（Adaptive Web Design），方便於各種載具使用操作。

▲全新票務系統訂於2月21日起，陸續開放4月23日（之後）的團體票、個人票。（圖／台鐵提供）

※測試版網頁網址：



https://tip-sit.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip

※測試版網頁開放期間：

108年3月4日至3月15日（星期一至星期五）上午9時30分至下午6時（該網頁於非開放時間將無法連線，瀏覽器顯示之錯誤訊息為正常情形）。

※體驗試用意見調查網址：



https://goo.gl/forms/SK9i99wpuBY7LDhq2