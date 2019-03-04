彰雲路段被爆地層下陷嚴重　高鐵掛保證：從2016逐年趨緩

▲高鐵雲林站。（示意圖／記者賴文萱攝）

生活中心／綜合報導

近日傳出高鐵雲林段地層下陷已達6.6公分，持續惡化恐引發安全疑慮。台灣高鐵今（4）日發布新聞稿指，數據顯示彰化、雲林等四處過往有異常沉陷路段沉陷幅度均趨緩，且橋墩間角變量發展均在容許範圍內，營運安全無虞。

高鐵指出，沿線四處較異常的沉陷路段，包含TK203彰化溪州路段、TK218雲林車站、TK221跨越雲158縣道處及TK224跨越台78縣道處，根據監測報告，上列四處之沉陷量逐年遞減，顯示地層下陷防治已初見成效。

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高鐵表示，地層下陷對高速鐵路最主要的影響，在於差異沉陷所造成的軌道坡度變化，目前測得數據顯示，彰雲路段雖有下陷情況，但皆屬大面積均勻沉陷，高鐵橋墩間角變量與軌道平整度均在容許範圍內，營運安全無虞。

高鐵補充，2010年時曾透過調整盤式支承墊及軌道等方式調整軌道線型，確保軌道平整符合高速鐵路行車標準，今後也將定期進行軌道檢測，並作必要處置，以維護營運及旅客安全。高鐵也說，自2003年起，便委託工研院定期辦理沿線地層下陷監測作業，未來仍會持續，並視需要辦理預防性維護工程，確保乘客安全。

▲彰雲路段四處異常沉陷處近年沉陷量。（圖／台灣高鐵提供）