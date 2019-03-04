被劫200萬竟沒報警　4匪見「牛董」竟是「肥羊」...再綁一次

▲杜男曾遭劫200萬卻未報警，遭蘇男盯上簽下200萬本票。（資料照／記者李忠憲攝）



記者陳玉／台中報導

綽號「大牛」、「牛董」的杜姓男子曾在8年前遭劫200萬，但他卻未報警，4個月後遭蘇姓男子得知後，認為杜男財力頗豐，夥同3男將其強押上車後搶走身上2萬5千元，再逼迫簽下200萬本票，而杜男要求回家吃心臟疾病藥物，趁機報警；台中地院依結夥強盜判蘇男7年10月徒刑。

判決書指出，杜男曾在2011年7月間遭人強盜200萬元得逞，而杜男未報警處理，蘇男得知後認為杜男財力頗豐，夥同綽號「阿斌」等人，在同年11月間早上8點多，由阿斌駕車載蘇男等4人尾隨杜男，並在超商前強押杜男上車。

蘇男在車上對杜男稱，2011年7月間遭劫的200萬元，拿走的人沒繳回公司，該人已被公司尋獲要杜男配合到高雄指認，杜男察覺有異，表示自己有心臟疾病需要服藥，要求蘇讓其返家拿藥，但蘇要杜簽立本票200萬元才可回家，要求杜交出身分證及健保卡，杜依指示行事，簽下面額各50萬元共4張本票，蘇也拿走杜身上的現金2萬5千元。

同日早上10點多，由阿斌載杜男返家吃藥，並要求其吃藥後要馬上回到車上，但杜男趁隙報警要求保護，阿斌見杜男遲遲不出家門隨即駕車離去；同日下午1點多，蘇男同夥打電話杜男，要求其出面處理本票，警方循線查獲上情，並通緝蘇男到案，其依結夥強盜罪遭判7年10月徒刑。