酒駕撞死2翁竟獲6萬交保檢提抗告　法官：讓肇事者籌錢談和解

▲蕭男酒駕撞死2人，台中地院裁定6萬元交保，檢方提抗告。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／台中報導

有酒駕前科蕭姓男子，13日再度酒後駕車，行經沙鹿區平等路前迎面撞上路旁69歲王姓、70歲顏姓、68歲楊姓3名路人，而王、楊送醫傷重不幸身亡，日前檢方方聲押蕭男並對對陳男限制住居，法官審理後裁定蕭男以6萬元交保、並限制住居，台中地檢署認為「裁定不當」，20日向台中地院提出抗告。

經警方調查，肇事蕭男3年前就曾因酒駕被員警查獲，仍不知悔改，照事後更另找陳姓友人意圖頂替酒駕罪行，但陳男對事發時間點交代不清，被警識破，後查出蕭男才是肇事者，並測出蕭男酒測值達0.51，訊後被依公共危險、過失致死、肇事逃逸等罪送檢方偵辦。

警方2月17日向中檢報驗，檢察官進行相驗時，認蕭涉酒駕致人於死罪嫌、肇事逃逸等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有「逃亡或有事實足認為有逃亡之虞」、「有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞」，有羈押必要。

經法官訊問後，事實部分經被告坦承不諱，法官認為蕭於員警向其調查時，即坦承其為實際駕駛人，不存在串證之虞，且他有固定之住所及工作，無逃亡之虞。蕭男也表示願盡速與被害人或其家屬洽談和解及保險理賠事宜，考量蕭之經濟狀況及和解意願，裁定以6萬交保及限制住居代替羈押手段。

中檢檢察官審酌法院裁定理由後，認裁定不當，今日向法院提出抗告，台中地院行政庭長楊文廣強調，該院尊重檢察官提起抗告，同時也呼籲社會大眾及駕駛人，為了自己也為了別人，切勿酒後開車，以保障其他用路人之安全。

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