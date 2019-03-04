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5車被噴漆20輪胎全遭刺破！　網嘆：遊宜蘭最悲慘回憶

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記者游芳男／宜蘭報導

遊宜蘭悲慘回憶！林姓網友上網爆料指出，他們5個家庭相偕到宜蘭旅遊，包下整棟民宿，5輛車停在民宿老闆提供位於民宿附近的停車地點，不料，隔天發現車子被噴漆，5車輪始被刺破，出遊敗興之餘只好請修車廠更換20個輪胎，並自嘲度過「難忘悲慘的一天」。

▲▼林姓網友一行人5車，228連假到宜蘭旅遊，車停五結民宿老闆提供的位置，卻遭不名人士戳胎、噴漆（圖／擷取自宜蘭爆料公社，下同）

▲林姓網友一行人5車，228連假到宜蘭旅遊，車停五結民宿老闆提供的位置，卻遭不名人士戳胎、噴漆（圖／擷取自宜蘭爆料公社，下同）

▲▼林姓網友一行人5車，228連假到宜蘭旅遊，車停五結民宿老闆提供的位置，卻遭不名人士戳胎、噴漆（圖／擷取自宜蘭爆料公社，下同）

▲▼林姓網友一行人5車，228連假到宜蘭旅遊，車停五結民宿老闆提供的位置，卻遭不名人士戳胎、噴漆（圖／擷取自宜蘭爆料公社，下同）

警方調查，林姓網友等人是遠從苗栗至宜蘭玩，警方接獲報案後已立即調閱監視器，確認犯嫌是一名頭戴安全帽、口罩遮掩面目的中年男子，且全程徒步犯案，犯案時間是1日淩晨3時半，目前已鎖定特定人士，正調閱沿線監視器持續追查中

林姓網友3日以「難忘悲慘的一天」為題，在地方臉書社團「宜蘭爆料公社」PO文說，2月28日晚上，5家人一起入住宜蘭縣五結鄉的包棟民宿，車子停在老闆提供地點，沒想到隔天早上目睹車子被噴漆，輪胎被割破，這趟難得旅遊蒙上一層陰影，當下是「心碎臉綠」。

林姓網友先找民宿老闆，再找警察做筆錄，並請修車廠更換20個輪始，擦掉噴漆，感到很嘔，多次造訪宜蘭從沒這樣過，檢視監視畫面，犯案時間在本月1日淩晨3點半，疑似一名中年男子所為，希望警方趕快揪出幕後黑手。

▲▼林姓網友一行人5車，228連假到宜蘭旅遊，車停五結民宿老闆提供的位置，卻遭不名人士戳胎、噴漆（圖／擷取自宜蘭爆料公社，下同）

▲▼林姓網友一行人5車，228連假到宜蘭旅遊，車停五結民宿老闆提供的位置，卻遭不名人士戳胎、噴漆（圖／擷取自宜蘭爆料公社，下同）

▲▼林姓網友一行人5車，228連假到宜蘭旅遊，車停五結民宿老闆提供的位置，卻遭不名人士戳胎、噴漆（圖／擷取自宜蘭爆料公社，下同）

▲▼林姓網友一行人5車，228連假到宜蘭旅遊，車停五結民宿老闆提供的位置，卻遭不名人士戳胎、噴漆（圖／擷取自宜蘭爆料公社，下同）

ET快訊
20輪胎全刺破！連假遊宜蘭..5車慘遭「環繞式」噴漆
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關鍵字：宜蘭,五結,民宿,戳胎,噴漆

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