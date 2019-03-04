遶境隊伍留滿地垃圾　消防員「等1.5小時」沒人清：賞了我們一巴掌

突發中心／綜合報導

每年元宵節前後是各大寺廟展開遶境活動的高峰期，不少信徒會攜家帶眷地參與盛事，但日前一名阮姓消防隊員發文，遶境隊伍在新北市政府消防局第二大隊德音分隊前空地用餐，基於尊重傳統宗教以及不忍遶境者太累，加上信徒們始終保持笑容跟禮貌，維持隊伍整齊，因此消防隊並無多說什麼，僅要求保留救護車出入通道，但隊伍離去時，卻留下滿地垃圾，讓他感到相當惋惜，直言這是「最壞的示範」。

▲日前有遶境隊伍在新北市五股區德音消防隊前用餐，離開後卻留下滿地垃圾，讓消防員感到相當感慨。（圖／阮成偉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

阮姓消防員2日同步於個人臉書以及臉書社團「爆廢公社」中發文指出，從醫院返隊途中，看見長長的遶境隊伍盤踞在五股區道路，傍晚五點左右落腳消防隊前空地小憩兼晚餐。他表示，「基於尊重傳統宗教的立場，我們並未多說什麼，只要求保留救護車出入通道，避免影響在地居民的生命安危。」但到了晚間6點30分，遶境隊伍離去時，卻留下滿滿的垃圾、廚餘、煙蒂、酒瓶，以及檳榔渣。

▲照片中可看到，使用過的筷子以及吃完的便當被隨意棄置在馬路上。（圖／阮成偉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「對遶境隊伍而言，或許我們這兒只是眾多休息點中的其中一站。然而，有一些事是你們不知道的。」阮姓消防員透露，消防車前其實是禁止停車、擺放物品、長時間活動的，但為了信徒們可以有地方養足體力，他們並未多說什麼。

除此之外，這段時間也是消防員的用餐休息時間，但為了第一時間處理突發狀況，如因交通壅塞造成的車禍，消防員們都在一樓待命。另外，為及時通知信徒們移開神像、令旗等物品，避免火災時來不及出勤，消防員更私下協調輪流待在前庭待命，沒有休息。

「為什麼我們要做到這種地步？」該名消防員進一步解釋，「因為你們始終保持著笑容跟禮貌，也很自動的維持隊伍整齊，沒有佔據整條馬路讓交通大亂；另外，還有很多信徒帶著小朋友參加這次的遶境活動，將心比心，一樣都是爸爸，我們也不忍讓你們太累。」

▲▼地上也可看見不少菸蒂以及檳榔渣。（圖／阮成偉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「我們一直說服自己：他們跟新聞上的8+9是不同的。」但當遶境隊伍離開後，消防員們看著滿地的髒污卻懵了，甚至刻意觀察、等待了一個半小時，希望信徒只是來不及打掃，或一時忘記，「但事實賞了我們一個巴掌。」

即使如此，他們並無怨言，也不想抱怨或是怪罪。阮姓消防員透露，這也是這篇文章選擇發表在「爆廢公社」，而非「爆怨公社」的原因，「我們沒有抱怨，只有惋惜、不捨，以及遺憾。」

惋惜的是，消防員們將心比心、以誠相待，卻換來滿地狼藉；不捨的是，有許多信徒帶著小孩參加遶境活動，「本來該呈現給孩子的，是傳統宗教的活力及多樣化，現在卻連基本的道德水準都遵守不了，給了孩子最壞的示範。」

而遺憾的則是，信徒們穿著各自宮廟的制服出門，本該是一種榮耀、一種自傲，「但在當地居民的眼中，卻成了髒亂的代名詞！」他感慨地問道，「這樣的形象，豈不讓各自的宮廟蒙羞？」

該名消防員表示，他們不認識當天在場的眾多信徒，也沒有責怪任何人的打算，會持續支持傳統宗教活動，也不介意下次再有遶境隊伍前來作客，但「希望能將心比心，只留下活動回憶，而不是滿目瘡痍」。

▲也有不少鋁箔包及吸管。（圖／阮成偉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）