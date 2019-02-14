「差9票」落敗驗出115爭議票　正妹候選人吳佩芸：有信心逆轉勝

▲吳佩芸聲請驗票，共驗出115張爭議選票，她說「有信心逆轉勝！」。（圖／取自吳佩芸臉書）

記者陳玉／台中報導

2018年九合一大選，時代力量台中南屯區議員候選人吳佩芸以「9票之差」敗給曾公開嘲諷她泳裝看板的民進黨議員何文海，吳佩芸對其提出當選無效之訴，並聲請驗票，台中地院合議庭經3天司法驗票，14日下午4點結束，驗出115張爭議選票，還需待合議庭開庭時，逐張由選舉法庭裁判，因此今日無法得知結果。吳佩芸受訪表示，「有信心逆轉勝！」

台中地院行政庭長楊文廣表示，「有爭議票」是指兩造對是否屬於有效票或無效票有意見，在驗票過程中將此票彩色影印後，交由合議庭開庭時判斷，而雙方「有爭議票」共約115票，尚無從認定對那一方有利或不利。

▲台中地院12日重新驗票，14日下午4點完成驗票。（資料照／吳佩芸提供）

吳佩芸接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，她肯定地說「對逆轉勝有信心！」，指出3天驗票都有進入驗票區觀看，但都在一旁並無干預，感受到驗票工程浩大，感謝我方、對方律師等人協助。

吳佩芸說，與對方只有9票差距，只要對方驗出5張無效票、或者是我方再獲5張有效票，就有機會翻盤，而有爭議票共有115張，相當有信心；吳佩芸進一步說明，爭議選票，像是因選票摺疊後，章印有拓印到選票他處，律師都有提出。

另外，也發現部分開票所出現「幽靈選票」，即1到2個投開票所發現實際選票張數比選舉人名冊人數來的多，期望法官能公正審理，讓民主價值能如實彰顯。

▲吳佩芸表示，感受到驗票工程浩大，非常感謝2方律師協助，出資協助大眾幫忙。（圖／吳佩芸提供）

何文海下午也透過新聞稿發聲「感謝6位好友及4位律師自願擔任驗票人員，要到法院對抗對方高薪聘請的30位律師團隊，對驗票結果絕對有信心也樂觀。」

對此，吳佩芸表示，「我也很樂觀、也很有信心」，當然也要感謝來自全台、南屯區的支持者們，願意出資協助驗票募款，自去年12月初至今年1月底，短時間內收到許多祝福，期望能盡快開庭。