獨／貴婦名店永采烘焙出包！高薪低報員工勞健保　美女闆娘判刑

▲永采烘焙坊老闆彭文潞將員工勞健保低報，遭判5月。（圖／翻攝東森新聞）

記者李忠憲／台中報導

台中市七期名店「永采烘焙坊」遭離職員工控訴超時工作，還向實習女大生求償59萬，事件鬧得沸沸揚揚，更因此關店。美女老闆彭文潞因將4名員工「高薪低報」勞健保，藉此短繳勞健保費及少提繳勞工退休金共近18000元。台中地院審結，依詐欺得利罪判5月，得易科罰金，緩刑2年，全案可上訴。

位於西屯區的貴婦名店「永采烘焙坊」2017年因與實習生有勞資糾紛，接著無預警關店。離職員工控訴每天讓他們超時工作，美女老闆彭文潞竟向實習女大生求償59萬元，引起社會撻伐。台中市勞工局除將全案交由檢警偵辦，依偽造文書、詐欺罪嫌送辦，台中地檢署起訴，並聲請簡易判決；勞工局另依勞基法對永采開罰100萬，永采提抗罰，法院認為未寫明各違規行為裁處理由及金額，撤銷原處分。勞工局在30天法定期限內補強後，重新財閥，全案目前仍在訴願中。

▲永采烘焙坊遭前員工在臉書社團爆料公社po文爆料控訴，目前已結束營業。（圖／翻攝自爆料公社）

判決書指出，永采負責人彭文潞2016年至2017年1月間，將廖姓主廚、陳姓助手、呂姓及王姓實習女大生的勞、健保費及提繳勞退金高薪低報，藉此牟利，因此少繳17904元，觸犯偽造文書、詐欺得利罪事證明確。

負責人彭文潞在法院審理時，坦認犯行，並與廖等3人達成和解，與王則因金額認知不同尚未和解。

承審法官認為，彭女擔任永采烘焙坊負責人，竟為了節省勞、健保費、勞工退休金月提繳工資支出，未能誠實依照4人月薪資總額申報而低報月投保薪資，所為對勞保及健保主管機關管理正確性造成損害，並使永采烘焙坊獲得短繳勞、健保費用不法利益。

法官考量彭女獲得不法利益不高，並與多數人達成和解，犯後態度尚可，最後依詐欺得利罪判她5月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，須支付公庫4萬元。

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