遭獵槍轟癱的比特犬「雅美」愛撒嬌　飼主：都有綁好

▲遭獵槍轟癱了的比特犬雅美看到飼主就會黏著撒嬌，脫下輔助的下輪，只能拖著後肢行走。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭南澳鄉35歲林姓男子，因隔壁任姓鄰居在兩家相連的後院，飼養了一隻性情凶悍的比特犬，經常對他狂追猛吠及多次撲人，他受不了長期被狗欺負，氣不過在2018年8月11日晚10時許，拿著平時到山上打獵用的土製獵槍，對後院這隻比特犬轟了一槍。但飼主說，事發當日也是用鐵鍊練住這隻比特犬在後院。

林姓男子開槍轟狗，因法官考量林男犯後坦承犯行，態度尚佳，無前科，故依違反動保法第25條第1款之違反同法第6條規定，故意傷害動物，致動物肢體嚴重殘缺罪，判拘役40天，併科20萬元罰金，犯案的獵槍沒收。

林男妻子無奈表示，任姓飼主喜歡養狗但都不管好，兩戶人家租房子共用一個後院，有時候未經同意就將名叫「雅美」的比特犬鍊在靠近她家的儲藏室，有幾次她丈夫去拿衣服，雅美都撲上來，她丈夫才會氣不過拿獵槍反擊。

林妻說，她丈夫被判太重，全家生計都靠丈夫一肩擔起，會考慮再上訴。她說，丈夫拿獵槍打狗是不對、也覺得很抱歉，但過去已經向任家人反映很多次，都沒有改善，丈夫才會情緒失控。

任姓飼主撫摸年僅1歲、後肢癱瘓的比特犬雅美說，鋼珠貫穿雅美脊椎，導致無法正常站立。雅美個性親人，所以平時都讓牠在後院活動，事發當日也是用鐵鍊練在後院裡。

會養狗是因為兒子喜歡比特犬，家中原本飼養有公的黑色比特犬ROCK，2018年又再花3萬5千元買回雅美，原先希望能有愛的結晶，不料雅美6個月大時就意外癱瘓，事後醫藥費加上購買輪椅又花了2萬多元，但看鄰居也是辛苦人，就沒有向對方求償。

任妻則是坦承，另一隻飼養較久的ROCK生性兇悍，過去的確曾經誤傷人，因此事後一直都把牠鍊在屋子內，避免再發生意外。