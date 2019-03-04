台東婦4次酒駕遭判刑「第5次害死女兒」　前夫原諒求情：別判太重

▲屢次酒駕最終害死女兒（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

酒駕不顧自己安危就算了，竟還害死長女！台東市林姓婦人嗜酒如命曾4度酒駕遭逮判刑，但服完刑的她依然故我，去年6月18日第5次酒駕並肇事，這次沒如此幸運了，除了自己重傷昏迷外，後座的女兒更因頭部重創送醫不治，台東地院刑事合議庭日前審理終結，依觸犯不能安全駕駛致人於死罪，判處婦人有期徒刑3年6月。

林姓婦人去年6月18日下午在台東縣卑南鄉某檳榔攤工作時，一邊工作一邊喝保力達，還自己喝掉1整罐，酒後卻騎機車載著女兒前往知本地區，行經台東市青海路1段時，先追撞同向洪姓男子駕駛的轎車，再偏向撞上陳姓女子停放路邊轎車，劇烈的碰撞導致後座林婦長女重摔落地，腦部重挫併蜘蛛膜下腔出血等，送醫搶救無效。

除了女兒重傷不治外，林婦也重傷昏迷，送醫後經抽血檢測，酒測值高達每公升1.22毫克，幾乎處於泥醉狀態。

判決書指出，林婦連同去年6月酒駕肇事，已是第5度酒駕被查獲，且林婦的機車駕照因屢次酒駕而被註銷，她第4次酒駕被抓後，遭判刑5個月，才於2017年9月4日服刑完畢出監，林婦明知不該無照駕駛、酒駕危害社會至極，且曾受科刑，她卻不知檢束，自應重懲。

承審3位法官顧念被告林婦酒駕肇事導致女兒喪命，被告理應深受良心譴責，雖被告已獲女兒生父高姓前夫原諒，被告前夫也代被告求情「希望不要判太重」，經審酌被告智識程度、生活背景等情況，合議庭量處林婦3年6年徒刑。

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