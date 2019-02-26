拒「笑氣空瓶折抵」先扁再搶　累犯男重判7年2個月

▲盧男要求以笑氣空瓶扣抵笑氣的錢，遭到陳男拒絕，竟與2友人一同將他打倒在地，並強行搶走4瓶價值1萬4千元的笑氣。（圖為示意圖，與新聞事件無關／資料照／記者林煒傑翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

一名盧男因不滿笑氣賣家拒絕用空瓶折抵購買，於是與友人先痛扁賣家一頓後又搶奪對方的4瓶笑氣離開。法官認為盧男對社會治安危害性甚大，不宜輕縱，且考量盧男5年內曾犯販毒、妨害自由等罪，是累犯，因此依結夥強盜罪重判7年2個月。

新竹盧男2017年11月間清晨透過微信向陳男購買4瓶笑氣，雙方相約在一家超商交易，盧男開車載2友人一同見陳男進行交易。只是，盧男要求以笑氣空瓶扣抵笑氣的錢，遭到陳男拒絕，竟與2友人一同將陳男打倒在地，並強行搶走4瓶價值1萬4千元的笑氣，盧男與友人開車揚長離去。陳男不甘心被毆打完笑氣又被搶，報警處理，警方調閱監視器畫面，逮捕盧男。

盧男向法官坦承犯行，法官認為盧男僅因不滿陳男拒絕以空瓶折抵購買金額，就夥同2共犯毆打陳男、強搶4瓶笑氣，造成陳男身體、財產法益受到侵害，且對社會治安危害性甚大，不宜輕縱，且考量盧男5年內曾犯販毒、妨害自由等罪，是累犯，因此依結夥強盜罪重判7年2個月。

醫師表示，「笑氣」在常溫常壓下為無色、無味氣體，為一短效的吸入性全身麻醉劑，本身的效力無法達到深度的手術麻醉，所以一般僅用於手術前的麻醉誘導或牙科手術，若與其他麻醉藥併用，有加乘作用。因笑氣有產生欣快的特性，所以容易引起濫用。目前國際間並未將笑氣列為毒品或管制藥品管理，但濫用者可依違反社會秩序維護法第66條處3日以下拘留或新臺幣1萬8千元以下罰鍰。

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