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三寶「插隊左轉」下秒悲劇撞車！後車再補刀檢舉...網狂重播讚爆：療癒

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地方中心／高雄報導

高雄一名葉姓駕駛3日下午在前鎮區時代大道等候左轉，沒想到當隊伍前進的時候，突然一輛黑色休旅車跨越雙白線插隊，讓他相當憤怒「一定檢舉你」；講完之後，休旅車的現世報就來了，下一秒追撞前車發生車禍。許多網友看完後紛紛留言，「今日最療癒。」

▲▼休旅車插隊，下一秒現世報。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼休旅車插隊，下一秒現世報。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼休旅車插隊，下一秒現世報。（圖／翻攝自爆料公社）

▲休旅車插隊，下一秒現世報。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

從監視器畫面可以看見，假日車流量大，每台車都守秩序乖乖在車道上等候左轉，不料黑色休旅車從右方直接切入插隊，完全不顧後方還有排隊車輛，且駕駛人也沒有搖下車窗示意；下一秒因前車緊急煞車，休旅車駕駛就這樣撞下去。

葉姓駕駛表示，已經在這個路口為了左轉等了10幾分鐘，但黑色休旅車說插隊就插隊，好像當乖乖排隊的人都是笨蛋、自以為聰明，結果現世報馬上就來了，「然後我再送你吃一張罰單。」他說到做到，把檢舉證明連同影片PO上網。

▲▼休旅車插隊，下一秒現世報。（圖／翻攝自爆料公社）

▲休旅車駕駛趕緊下車關心車子狀況。

許多網友看到後紛紛讚爆「重播了3次，身心舒坦」、「這個路口最賤了，大家都乖乖排隊，一堆以為很聰明的都從旁邊插隊」、「送他兩個字死好」、「看到他頂到前車我就放心了」、「他一定還先幹譙前車三寶，突然煞車幹嘛」。

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關鍵字：三寶,插隊,現世報,罰單

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