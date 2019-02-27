一張圖看228連假「北中南東」天氣　上班日冷氣團恐來襲、低溫探14°C

▲228連假北中南東天氣概況。（圖／翻攝自天氣風險公司FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

228連假將展開，北東南東天氣概況主要為北東周四、周日偶雨，中南部都是好天氣。不過，氣象局指出，在連假結束後，3月4日隨即又有一波東北季風增強，強度可能達冷氣團等級，屆時北台灣天氣再轉濕涼，低溫下探14度。



天氣風險公司製作228連假北中南東天氣概況圖，周四東北風增強，北部、東部稍微轉涼，偶有飄雨，但中南部好天氣。周五六東北風減弱，全台都是多雲到晴的好天氣，適合出門走走。周日晚間起鋒面通過、北部可能有較明顯的雨勢，中部也有短暫陣雨機會。

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▲228連假前2天，北部受東北季風影響，高溫比近日下降約5度。（圖／記者黃克翔攝）

氣象局預報員李孟軒表示，228連假前2天，主要是東北季風影響天氣，但僅北部、東部地區受影響，台北今天最高溫有25.5度，但明後天（2/28、3/1）高溫則下滑剩20度，低溫17度。此外，北部、東半部地區也將有局部降雨。

連假第三天（3/2），東北季風減弱，氣溫回升，各地大多為多雲到晴的天氣型態，僅午後各地山區偶有局部短暫陣雨。

▲228連假天氣概況。（圖／中央氣象局）

連假收假日變化則較大，周日（3/3）下午有鋒面通過，降雨範圍會變廣，中部以北、東半部以及南部山區都有出現陣雨機會。晚起東北季風逐漸增強，到了上班日（3月4、5日），東北季風強度接近大陸冷氣團等級，屆時北部天氣再轉濕涼，高溫約22度，低溫則下探14、15度。但中南部降溫幅度不大。

▲228連假結束後，上班日可能有大陸冷氣團來襲，北台灣天氣再轉濕涼，低溫下探14度。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）