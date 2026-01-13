失意男反鎖房內！女友不知他住哪間　台中警「1奇招」救人

記者鄧木卿／台中報導

台中市沙鹿區1名男子日前與女友大吵一架，反鎖在套房內，女友擔心他安危立即報警，但不知住在哪一間，警方望著這棟48戶出租套房，靈機一動，從停車場機車停放位置逐一過濾車主身分，幾分鐘後馬上查出男子房號，將他救出。

台中市清水警分局明秀所員警張耿瑜、陳俊瑋獲報後趕到現場，該棟大樓有6層、共48間全是出租套房，但女友竟然不知男友住哪一間。

▲▼失意男子反鎖房內，警靠這招火速揪出救命。（圖／民眾提供，下同）

警方靈機一動，利用電腦逐一輸入機車車牌，其中1輛機車跳出男子全名，該機車格地面寫有房號，立即衝上樓，持續安撫男子情緒，正當警消準備破門時，房門突然自行打開。

警方迅速將男子拉出門外，無明顯外傷，送醫後沒有大礙，家屬也趕到醫院陪伴，並感謝警消人員的及時救援，如果再延遲些，後果真不堪設想。

明秀派出所所長楊勝傑呼籲，民眾若發現自己或身邊親友出現異常情緒，可撥打生命線1995或安心專線1925諮商，若有緊急狀況，請即刻撥打110、119到場協助，也提醒社會大眾正視心理健康問題，互相守護珍愛生命。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995