電競老闆搞詐團！派出剝皮美女狠坑房產　落敗選手慘淪人頭

▲高雄地檢署 。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名羅姓電競公司老闆因經營不善竟勾結詐騙集團，不僅派出正妹兵團以「假交友」誘騙被害人掏金，連旗下失業的電競選手也因「寄人籬下」，淪為人頭帳戶共犯。一名單身女受害人被騙光167萬元後，房產還被羅男以「釣魚抓詐」為由誘騙抵押，慘遭剝兩層皮，雄檢今（13）日偵結依詐欺罪嫌將羅男及選手一併起訴。

檢方調查，羅男身為電競公司負責人，私下卻與代號「Selina」的詐團合作。集團先派出正妹「黃琪婷」在網路上釣魚，被害陳姓女子掉入情網後，先後掏出167萬餘元投資虛擬貨幣，卻不知已成待宰羔羊。

羅男得知陳女名下有房產且無貸款，竟又化身貸款金主「林宥辰」，大演「黑吃黑」苦肉計，他向陳女謊稱「妳之前投資被騙了！要把錢拿回來，得先抵押房產借錢當釣餌，才能誘捕詐騙集團。」陳女救金心切，不僅將房產抵押446萬元雙手奉上，連35萬元的保單借款也賠進去，直到羅男人間蒸發，陳女才驚覺「救星變瘟神」。

離譜的是，羅男旗下的一名周姓電競選手，因戰隊解散、居無定所，只能厚著臉皮寄宿老闆租屋處，周男為了生活，竟將名下銀行帳戶交給老闆當洗錢工具，每月換取3萬元「生活費」。

周男到案後雖大喊冤枉，辯稱「我只是住在那裡，不知道帳戶被拿去詐騙！」但檢方認為，周男提供帳戶並定期領薪，顯見對詐騙行徑已有默契，不採信其說法，偵結將老闆與選手雙雙起訴。