社會 社會焦點 保障人權

太子集團陳志「網紅女友」曝光！　炫富秀白皙美腿

圖、文／鏡週刊

陳志老婆疑為常在小紅書炫富的中國四川籍女子Eva，她經常在網路上大秀豪奢生活，包括要價700萬元的純金史坦威鋼琴及500萬元的名床，令人咋舌的是，她還擁有6架私人飛機與高檔遊艇，家中還有水族館級的巨型魚缸，養了一隻活生生的鯊魚，她還不吝分享白皙美腿照，但陳志遭制裁後，相關照片已經刪光。

太子詐騙全球崩3／豪宅名車遊艇全被扣　陳志網紅女友白皙美腿照曝光

▲陳志老婆疑為常在小紅書炫富的中國籍女子Eva，她擁有6架私人飛機，近來已刪光網路照片及帳號。（圖／鏡週刊提供，下同）

據網友翻出Eva過往炫富貼文，她曾展示奢華生活，包括耗費一年打造的百萬人民幣金絲楠木架子床、送給女兒的純金鋼琴，此外，Eva還收藏多款頂級名牌包，例如愛馬仕、香奈兒及喜馬拉雅系列包款，及多款限量名錶，她在新加坡烏節路也有豪宅。

北檢查扣太子集團26輛名車，其中包含價值近2億元的布加迪「山豬王」（圖），近日將變價拍賣充公。（翻攝畫面）

北檢查扣太子集團26輛名車，其中包含價值近2億元的布加迪「山豬王」（圖），近日將變價拍賣充公

陳志老婆疑為中國網紅Eva，常在網路炫富，擁有各式名牌包與鑽錶。（翻攝微博）

▲陳志老婆疑為中國網紅Eva，常在網路炫富，擁有各式名牌包與鑽錶。

此外，美方在起訴更透露，陳志保存多年的行賄帳冊，其中記錄對各國公職人員的賄賂及數億美元報銷，宛如《百官行述》，包括2019年為某外國高級官員購買價值逾300萬美元、約新台幣9000萬元的遊艇；另為某高級官員購買數百萬美元名錶，2020年該官員則幫陳志取得外交護照，讓他在2023年4月取得赴美簽證等。

另外，美方監控也發現，陳志以暴力手段維繫太子集團在詐騙行業的龍頭地位，如2024年7月，陳志發現一名財務人員黑吃黑，捲款潛逃出柬國，立刻下令「無論如何，要殺一儆百」，甚至還稱能夠調動「黑幫與政府」資源，誓言追殺該名叛徒到天涯海角。

本刊調查，由陳志創立的太子集團在柬埔寨事業多元，包括太子地產集團、太子寰宇地產集團、太子銀行以及Awesome Global等，表面上涵蓋了房地產開發、銀行、金融、旅遊、物流、科技與餐飲等業，並在全球三十多國開設公司，暗地裡卻是搞電信詐騙，獲利驚人。

.檢警調去年底搜索陳志位在台灣據點，查扣市值45億元的不動產、名車與現金。（翻攝畫面）

▲檢警調去年底搜索陳志位在台灣據點，查扣市值45億元的不動產、名車與現金。

在陳志的指揮下，太子集團於柬埔寨至少設立並運營超過10個詐騙園區，最惡名昭彰的是位於西哈努克市的金貝酒店和賭場相關的金貝園區，位於乾拉省的金運科技園區，以及位於磅士卑省的芒果園（亦稱金鴻園），誘騙數以千計的外來工作者前往柬埔寨等地謀職，強迫工人在園區從事電信詐騙，園區內還設有大型宿舍，被高牆與鐵絲網包圍，實質上是強制勞動營，經常伴隨暴力威脅，不聽話者輕則被毆打，重則遭殺害棄屍。


