　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

美式、拿鐵買一送一！四大超商+超市228連假優惠統整

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

記者曾婉婷／綜合報導

迎接228四天連假到來，四大超商業者以及美廉社等業者都推出優惠活動，包含美式、拿鐵咖啡買一送一，還有冰沙、霜淇淋等好康，滿足消費者出遊需求。

▲▼ 萊爾富，超商，咖啡 。（圖／業者提供）

自2月28日至3月3日，購買萊爾富Hi Café大杯熱炭焙烏龍拿鐵，即享買一送一優惠；其中於3月1日，萊爾富會員還可享大杯拿鐵咖啡與美式咖啡買一送一。另自即日起至4月23日止，購買Hi Café 萊冰der冰沙全品項，即享單杯特價29元，包含美祿恐龍冰沙、焦糖拿鐵冰沙等。

而全家便利商店自2/28至3/3推出多項優惠活動，只要使用全家APP商品預售，可享大杯熱美式買1送1，每位會員限購1次，最多購買3組；以及霜淇淋2支59元，口味可任選。

▲▼超商咖啡 。（圖／業者提供）

至於小7則自即日起至3月3日，憑著LINE好友獨享優惠券可享CITY CAFE黑糖珍珠撞奶或現萃茶珍珠奶茶第2杯半價；並於3月26日前還推出草莓和草莓綜合霜淇淋任選第2件7折優惠。另外，OK超商自2/27至3/3期間，全台門市推出大杯美式和拿鐵買2送2優惠，限同品項。

超市部分，美廉社於51家門市自2/27至3/25期間推出大杯冰拿鐵買一送一，以及同價位第二杯享五折優惠，另自帶環保杯可再享一元折扣。

另外，西雅圖咖啡則推出「盒裝商品買一送一」活動。於2/27至3/26止，凡於全台7-ELEVEN購買西雅圖盒裝系列商品，享買一盒送一盒優惠，不限同品項。

▲▼西雅圖咖啡 。（圖／業者提供）

ET快訊
神顏值曝光！越南超正女大生獻花金正恩　網喊：這我可以
直擊裸體家政婦！女大生「比手大BRA」丟沙發　趴地爽賺6倍薪
快訊／台灣燈會大火！現場竄出濃黑煙　參觀民眾急逃

關鍵字：超商,便利商店,7-11,小7,全家,咖啡,買一送一,優惠,228連假

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

還有「秘密武器」！小7開賣達美樂現烤披薩...下一步也要導入生啤酒

3分鐘手作現烤！小7開賣「達美樂披薩」了　連轟炸雞腿都能吃到

好市多「懶人新神物」好吃又方便　網激推：一口氣吃3杯！

Hello Kitty 45週年「限量夢幻逸品」來了！康是美滿388元就能加購

超商冰拿鐵漲5元「50→55」！全家解釋原因：奶量增加10％

百貨首開電競專區　新光三越信義法雅客更青春

美式、拿鐵買一送一！四大超商+超市228連假優惠統整

【廣編】「FIN纖氣泡水」清爽暢快　四大超商優惠價上市

好市多鮮乳偷偷漲價了！2瓶貴10元變229元　網驚：義美也漲了

電影院9千元內就能「包整廳」　新型態影城推客製化服務

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

Gail《心花開》唱太好　李千那：我爸說比我還好聽

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

40年首見！深夜誤闖1米6窄巷　門貼牆車主搖窗「密室脫逃」

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

「住宅轉租新制」6／1上路　消保處：電費、押金上限全改

百貨首開電競專區　新光三越信義法雅客更青春

美式、拿鐵買一送一！四大超商+超市228連假優惠統整

【廣編】「FIN纖氣泡水」清爽暢快　四大超商優惠價上市

好市多鮮乳偷偷漲價了！2瓶貴10元變229元　網驚：義美也漲了

電影院9千元內就能「包整廳」　新型態影城推客製化服務

永和首間電影院2／28開幕！　進場看電影只要1元

【廣編】世界最紅水手POPEYE入侵時尚圈！聯名企劃3/8大力上市

「高顏值夢幻飲品」浪漫破表！85˚C、繼光香香雞228連假都有優惠

8千坪「淡海美麗新廣場」全館開幕　228連假電影票99元

少女心噴發！量販蛋糕甜點吹草莓風　OK超商推現烤「草莓蛋塔」

中職／談薪龜速　將有大咖球員開第一槍提薪資仲裁

猿鷹戰／戰桃猿登板　宋家豪期待對決林泓育、郭嚴文

兆豐梁正德出馬攜手平鎮高中　成立棒球跆拳道體育特色發展基金

士林大火害2外籍生魂斷異鄉！　女房東被判1年2月

宜縣以「擁抱」追思228　盼走出傷痛

4月起電價估漲3%　每月用電千度多花百元

口罩男開門硬上！台南女駕駛跳車喊救命　愛車在高雄撞爛

被提名任中選會主委惹議　卓榮泰：已註銷李進勇民進黨籍

韓妞人手一罐的「奶茶粉底」　塗上肌膚超級透亮又顯白

全家人100%基因複製臉！　A-Lin姊姊幫修圖「被公司嫌醜」

消費熱門新聞

永和首間電影院228登場看片僅..

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

李英宏馬念先帶路朝聖經典台菜

好市多鮮乳漲價！網驚：義美也漲

淡水人久等了「美麗新廣場」全館..

228連假來了！超商咖啡買一送..

逛燈會以前　先衝屏東質感小店！

聞癌色變！全天然ㄟ穀物尚好

經典Ultraboost 19..

微型電影院不到9千元「包整廳」

咖啡買一送一！228連假優惠統..

網激推！好市多「懶人新神物」

3分鐘現烤！小7開賣達美樂披薩..

「高顏值夢幻飲品」228連假有..

更多熱門

相關新聞

一張圖看228連假國道疏運措施

今年228連假自2月28日（周四）至3月3日（周日）共4天，為維持高速公路合理服務水準，高公局規劃相關交通疏導措施。其中，國道每日0至5時免收費，在3/3收假日當天，再次試辦延長到早上10時，希望能吸引北返民眾多利用連假最後1日上午離峰時段行駛，轉移連假第3日及最後1日下午的北返尖峰車潮。

8張圖讓你秒懂228國道「15易塞地雷路段」

228連假！高鐵加開2班南下自由座列車

5大國道客運228推「連假優惠票」

把握今天好天氣　228連假首日降8℃

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

新竹今晚「送肉粽」　路線地點曝光

醫生切除子宮救產婦！斷後被丈夫飆罵

舒跑加春藥想和妻炒飯　姪女口渴全喝光

議員偷情小三13年　扶不了正燒炭尋短

張景嵐爆分手小煜　3年感情因妙禪生變

修杰楷「400萬特斯拉」座椅全是純白色！豪華內裝曝光

老外沒健保掛急診　帳單讓他傻眼

騎車幫病女拿藥！苗栗男被大貨車拖輾爆慘死

竹北今晚送肉粽　網教戰「迴避」

半套妹按摩1小時　警：我起生理反應

跟太子打賭新武器打不壞！隔天看整根歪了

車床小男友月入10萬「悲劇分手」她怒剁9袋屍

《玩很大》嘉賓女神溫泉照流出！

女剁骨分屍小鮮肉　卻在逆向轉彎露餡

曾之喬炒菜穿這樣　網暴動：太性感

更多

最夯影音

更多

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面