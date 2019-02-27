美式、拿鐵買一送一！四大超商+超市228連假優惠統整

記者曾婉婷／綜合報導

迎接228四天連假到來，四大超商業者以及美廉社等業者都推出優惠活動，包含美式、拿鐵咖啡買一送一，還有冰沙、霜淇淋等好康，滿足消費者出遊需求。

自2月28日至3月3日，購買萊爾富Hi Café大杯熱炭焙烏龍拿鐵，即享買一送一優惠；其中於3月1日，萊爾富會員還可享大杯拿鐵咖啡與美式咖啡買一送一。另自即日起至4月23日止，購買Hi Café 萊冰der冰沙全品項，即享單杯特價29元，包含美祿恐龍冰沙、焦糖拿鐵冰沙等。

而全家便利商店自2/28至3/3推出多項優惠活動，只要使用全家APP商品預售，可享大杯熱美式買1送1，每位會員限購1次，最多購買3組；以及霜淇淋2支59元，口味可任選。

至於小7則自即日起至3月3日，憑著LINE好友獨享優惠券可享CITY CAFE黑糖珍珠撞奶或現萃茶珍珠奶茶第2杯半價；並於3月26日前還推出草莓和草莓綜合霜淇淋任選第2件7折優惠。另外，OK超商自2/27至3/3期間，全台門市推出大杯美式和拿鐵買2送2優惠，限同品項。

超市部分，美廉社於51家門市自2/27至3/25期間推出大杯冰拿鐵買一送一，以及同價位第二杯享五折優惠，另自帶環保杯可再享一元折扣。

另外，西雅圖咖啡則推出「盒裝商品買一送一」活動。於2/27至3/26止，凡於全台7-ELEVEN購買西雅圖盒裝系列商品，享買一盒送一盒優惠，不限同品項。