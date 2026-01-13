急凍！　還有下波強冷空氣

▲吳德榮說，最新歐洲模式系集模擬顯示，下半周菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，周五成颱的機率調高至70%，模擬路徑大致在菲律賓呂宋島東方向東北迴轉。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，下周二至下周四有另一波強冷空氣南下，但影響時間及強度，各國模式不同，且調整中，需持續觀察。

今日冷空氣減弱

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地轉晴朗穩定，冷空氣減弱，氣溫漸升，白天北舒適、南微熱、早晚偏冷。

吳德榮說，周三至周五各地大多晴朗穩定，天氣回暖，白天陽光下暖如春，但因輻射冷卻強，早晚氣溫仍低，日夜溫差很大，仍應注意穿著調整。

下周二起另波強冷空氣

吳德榮指出，周六至下周一西半部晴朗、持續偏暖，東半部水氣增多，有局部短暫雨，下周一大台北亦轉有局部短暫雨的機率；下周二至下周四有另一波強冷空氣南下，但影響時間及強度，各國模式不同，且調整中，需持續觀察。

吳德榮表示，最新歐洲模式系集模擬顯示，下半周菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，周五成颱的機率調高至70%，模擬路徑大致在菲律賓呂宋島東方向東北迴轉，之後轉向東南東，並有逐漸減弱消散的現象，與1月未曾有颱風侵台的氣候資料吻合；但對台灣是否還存在使迎風面水氣增多的間接影響？模擬還在調整，應續觀察。