台鐵春節東部車票「今賣出38萬張」　西部列車明開搶

▲▼台鐵,EMU3000型新自強號。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵今開賣春節東部幹線車票。（示意圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今（13日）開賣春節東部幹線車票，截至上午9時已賣出37.9萬張車票，長途自強號、新自強號等仍有空位，未付款出票將於1月15日上午9時重新釋出。西部幹線車票則將於明天凌晨0時開搶。

春節有9天連假，台鐵在疏運期間全線加開271班次，其中今天凌晨0時起開放東線列車車票，包含宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線及跨線等車票，1月14日開放西部幹線車票。

台鐵公司表示，截至今日上午9時止，總計完成20萬6,970筆、37萬9,537張訂票，訂票過程順利；旅客完成訂票後，須於2日內至各售票車站及便利超商取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取之車票，將於1月15日上午9時重新釋出。

根據台鐵統計至上午9時，台北往花蓮、台東方向車票，2月13日上午8時至2月14日下午6時，長途自強號尚餘零星座位，其餘時段也仍有餘位。台東、花蓮往台北方向，2月21日上午11時至22日下午2時，長途自強號尚餘零星座位，其餘時段也有餘位。

南迴線車票預訂方面，高雄往台東方向，2月13日至2月14日，長途自強號各時段仍有餘位；台東往高雄方向，2月21日至2月22日長途自強號各時段仍有餘位。

▲▼台鐵春節實名制列車。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵春節實名制列車。（圖／台鐵公司提供）

此外，台鐵規劃2月13日、14日、21日及22日加開實名制列車，將於1月15日凌晨0時起開放設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

台鐵春節疏運期間，西部幹線EMU3000型列車將暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售250張無座票，無座票禁止進入6車，旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP取票。

01/11 全台詐欺最新數據

