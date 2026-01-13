　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

再蓋五座晶圓廠換台美關稅15%？　賴士葆憂：看起來買賣不划算

▲▼國民黨立法院黨團召開「美國是否無力保台？軍購買的只是心酸？」記者會，首席副書記長林沛祥、立委賴士葆、徐巧芯出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲立委賴士葆。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

據媒體報導指出，台美關稅有重大進展，台灣關稅可望降至15%不疊加與日韓相同，但條件是台積電承諾在亞利桑那州新建5座晶圓廠。國民黨立委賴士葆表示，能夠談到這樣當然是很好，但條件讓人擔心，看起來買賣並不划算。

美國總統川普在去年4月宣布對各國開徵對等關稅，台灣在首波宣布時被課徵32%重稅，掀起各界關注。接著日韓等主要競爭對手陸續談妥15%稅率，台灣的關稅數字遲遲未定案，暫時性關稅雖降到20%，但是在既有稅率上再疊加，讓國內產業界感到焦慮。

不過，根據《紐約時報》報導，川普（Donald Trump）政府已經接近與台灣達成貿易協議，美國將對台降低進口關稅，來到與日韓同等級的15%；且根據協議，台積電承諾對美投資會顯著提高，預計在亞利桑那州至少會再投資興建5座半導體廠。

賴士葆表示，如果關稅確定是15%且沒有疊加，那當然是談判很大的成功，且南韓跟美國有自由貿易協定（FTA），我方沒有FTA，能夠談到這樣當然是很好。

不過，賴士葆表示，條件就要再想一下。目前傳出的條件是台積電還要赴美國蓋5座晶圓廠，等於進一步把台灣最核心的護國神山搬到美國去。外傳我方要投資美國4000億美元，台積電已投資1600多億美元，另外的2000多億美元是否由台積電晶圓廠來埋單？這都要觀察。去年台灣輸出到美國約2000億美元，自美國進口約500億美元，我方對美國出超，2025年比2024年多了一倍，2024年對美出超約700億美元。

賴士葆表示，我方關稅談判辛苦，能談到15％是不錯，但條件讓人擔心，節省關稅僅5%，若以2000億美元出口到美國為計算，也就100億美元，結果我方條件是還要再多增加投資大概2000億美元左右，看起來買賣並不划算。

01/11 全台詐欺最新數據

關鍵字：

晶圓廠台美關稅賴士葆

