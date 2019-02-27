8張圖讓你秒懂228國道「15易塞地雷路段」　收假北上時間多7倍

▲避開易塞路段與時段，別讓假期都耗在塞車潮中。（圖／取自pakutaso免費圖庫）

生活中心／台北報導

228連假即將到來，高公局預測4天國道將有15處重點易塞路段，首兩日以南下車流為高峰，共有6大易塞路段，今日下午就會湧現返鄉車潮與人潮；後兩日則以北上車流為高峰，共有9大易塞路段，其中國5自頭城北上至坪林最塞，行車時間是平常的7倍。

高公局表示，228連假首日上午7時後陸續有車流湧現，其中國1南向楊梅至新竹系統、三義至台中系統、彰化系統至埔鹽系統，國3南向三鶯至關西、烏日至霧峰、草屯至名間及國5南向南港系統至坪林均有車多壅塞情形。

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據高公局預測連假4天共有15處重點易塞路段，首兩日以南下車流為主，有6大易塞路段，包含國1楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統，國3三鶯-關西、茄冬-西濱、烏日-霧峰，以及國5的南港系統-坪林，行車時間是平常的3到5倍。

另外，連假後兩天則是北上高峰，共有9大易塞路段，包含國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北，國3的關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰，以及國5的頭城-坪林和國6西向舊正-霧峰系統，行車時間也是平常的3倍到7倍。

高公局指出，228連續假期（2月28日至3月3日）共4天，其中收費措施除國道全線每日0-5時暫停收費外，再次試辦收假日（3月3日）增加5至10時暫停收費，暫停收費時間自上午5點延長到10點，希望民眾多利用連假最後一天的上午離峰時段行駛。

國道也將於2月28日、3月1日上午7時至中午12時，實施國5南港系統至坪林南下高乘載管制；2月28日上午7時至12時，國1內湖至頭份、國3木柵至香山等也將實施南下高乘載管制；3月2日、3日下午2時至晚間9時，國5蘇澳至頭城實施北上高乘載管制。

▲國道2月28日北部易塞路段時段。（圖／高公局提供，下同）

▲國道2月28日中部易塞路段時段。

▲國道3月1日北部易塞路段時段。

▲國道3月1日中部易塞路段時段。

▲國道3月2日北部易塞路段時段。

▲國道3月2日中部易塞路段時段。

▲國道3月3日北部易塞路段時段。

▲國道3月3日中部易塞路段時段。