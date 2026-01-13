快訊／嘉義觀光震撼彈！檜意森活村積欠租金　阿里山林鐵收回自營

▲檜意森活村是嘉義熱門景點。（圖／翻攝自林鐵及文資處）

記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導

林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處宣布，已與檜意森活村股份有限公司協議，將於15日終止「嘉義市檜意森活村營運移轉案繼續委託營運契約」，自16日起收回園區經營權並改由公部門自行管理，強調園區營運與對外服務將維持正常、不受影響。

林鐵及文資處指出，檜意森活村自102年依促參法以OT方式委託檜村公司營運，因營運績效符合優先定約規定，雙方於113年3月1日續約5年，原訂合約至118年2月28日屆期。不過，檜村公司負責人因其他旅遊事業經營不善，導致財務出現問題，陸續積欠租金、權利金及相關罰款，林鐵及文資處多次發函要求限期改善，並明訂須於15日前清償，否則將依約終止契約。

▲檜意森活村園區改由公部門自行管理，營運不中斷。（圖／翻攝自林鐵及文資處）

林鐵及文資處表示，檜村公司負責人已於12日主動與該處協議提前終止契約，並同意由林鐵及文資處自16日起正式收回經營權。收回後，將留用部分原現場管理人員，並自13日起派員逐一與既有店家溝通，討論換約及持續營業事宜，確保園區運作順暢、服務不中斷。

至於檜村公司所積欠的相關費用，林鐵及文資處強調，將依法持續追償，並要求負責人儘速妥善處理與園區店家的債務問題。另方面，該處已於114年6月啟動新一波促參案的前置作業，在完成招商前，將先依國有財產法辦理公開標租，期盼引進新業者接手經營，持續帶動嘉義地區觀光發展。