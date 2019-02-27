　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

準備放4天！一張圖看228連假國道疏運措施　「每天0-5時上路免收費」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

國道,車潮,塞車,交通,汽車,高速公路（圖／記者季相儒攝）

▲228連假期間，國道每日0-5時免收費，3/3收假日再延長到10時。（圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

今年228連假自2月28日（周四）至3月3日（周日）共4天，為維持高速公路合理服務水準，高公局規劃相關交通疏導措施。其中，國道每日0至5時免收費，在3/3收假日當天，再次試辦延長到早上10時，希望能吸引北返民眾多利用連假最後1日上午離峰時段行駛，轉移連假第3日及最後1日下午的北返尖峰車潮。

為因應228連假，高公局針對假期實施相關疏導措施，包括替代道路規劃、重點壅塞路段時段預告、高乘載管制、匝道封閉及收費措施調整（如單一費率、路段差別費率等）。高公局表示，假期間高速公路交通需求勢必高出服務容量甚多，其中特定方向交通需求甚至高出平日的2倍，部份壅塞瓶頸路段行車時間也會高出平時的3~6倍，呼籲位於這些路段的短程車不要上國道而直接行駛地方道路。

請繼續往下閱讀...

▲▼高速公路示意圖。（圖／資料照）

▲3/3收假日，增加5-10時時段同樣免收費，希望能移轉部分車潮。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

另外，高公局過去曾在2017國慶連假、2018中秋連假及2019元旦連假試辦減假收費措施，其中以2019元旦連假收假日5-10時暫停收費所轉移交通量最多、效果最好，末二日尖峰車潮有4%車輛轉移至收假日5-10時行駛國道，且該時段的國道路況仍能維持正常。

因此，高公局規劃在228連假再度試辦，除每日0-5時免收費外，收假日增加5-10時時段同樣免收費，希望能轉移連假第3日及最後1日下午的北返尖峰車潮，同時探討不同連假車流特性對差別收費措施的移轉成效。

▲▼228連假國道交通疏運措施。（圖／高公局提供）

▲228連假國道疏運措施。（圖／高公局提供）

228連假交通疏導措施

一、入口高乘載管制
1.108年2月28日(週四) 及3月1日(週五)7至12時，實施國5南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口匝道高乘載管制。
2.108年2月28日(週四)7至12時，實施國1內湖至頭份、國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口匝道高乘載管制。
3.108年3月2日(週六) 及3月3日(週日)14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

二、入口匝道封閉
1.108年2月28日(週四)至3月1日(週五)0至24時，封閉國1平鎮系統南下入口及埔鹽系統南下入口匝道。
2.108年3月2日(週六) 至3月3日(週日)0至24時，封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3竹南北上入口匝道。

三、收費措施
1.單一費率：108年2月28日至3月3日，國道全線採長途折扣費率，無每日20公里優惠里程。
2.路段差別費率：108年2月28日至3月3日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
3.暫停收費：
(1) 108年2月28日至3月2日0至5時，國道全線暫停收費。
(2) 108年3月3日0至10時，國道全線暫停收費。

四、開放路肩
1.現有開放路肩措施照常實施( 詳見高公局網站)。
2.108年2月28日至3月3日，增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。
3.如遇壅塞，員警亦可依據交通狀況機動權宜指揮車輛行駛路肩，並通知交控中心發布相關資訊。

五、入口匝道儀控
1.視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之入口匝道儀控管制。
2.另針對重點交流道(國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、西濱北向入口)採嚴格匝道儀控管制。
3.針對10個重點路段實施精進式匝道儀控。(國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原南下、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、西螺至埔鹽系統、三義至頭屋、彰化系統至后里北上；國3南向鶯歌系統至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱。)

六、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控
假期間視國5北上交通狀況機動開放宜蘭至頭城北上路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

ET快訊
快訊／空軍S70C尾旋翼斷裂　降落擦撞廢棄崗亭
20:00竹北鬧區送肉粽！「只到溪邊」引恐慌　里長：一定坐車

關鍵字：國道,228連假,高公局,國道夜間免收費

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／2月颱「蝴蝶」重回強颱還又增強！今年颱風季恐不妙？　彭啟明說話了

影／「蝴蝶」大爆發增強！創百年2月強颱首例　全台有雨、北北基續大雨特報

影／大變天！鋒面、冷氣團猛襲「北台轉雨下探12°C」　氣象局：這波很有感

250年唯一！元宵節遇年度最大滿月　各地賞月機率曝「23:54記得抬頭」

華航傳將砍「不賺錢航線」首波可能名單出爐　交通部回應了

回顧台灣史上首次機師大罷工　「7天事件懶人包」看懂160hrs吵什麼

快訊／機師罷工7天落幕！華航勞資談妥5訴求　工會：簽團協後結束罷工

121機師拿回檢定證！　華航估明天航班可望全部恢復正常

更新／機師罷工將宣告結束！　華航勞資「密室協商」訴求全達共識

華航勞資關鍵疲勞航班訴求談好了　工會再提「禁招外籍正機師」

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

40年首見！深夜誤闖1米6窄巷　門貼牆車主搖窗「密室脫逃」

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

Gail《心花開》唱太好　李千那：我爸說比我還好聽

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

「住宅轉租新制」6／1上路　消保處：電費、押金上限全改

更新／全台空氣髒爆了！14空品測站亮「紅燈」　30處橘色警示

伊甸執行長爆「爽載小三開房間」　基金會宣布暫停職務

約好看電影！老公1封訊息秒溜「凌晨1點回來」　她看Line氣炸：7女2男要嗎

作業藏《還願》哏！國小弟「暗黑造句」超鼻酸　母傻眼：當我杜豐于啊

農業廢棄物沒人理！環保署、農委會挨轟　立委火大要求5月前解決

網版竹北送肉粽「只到豆子埔溪」引恐慌　里長：一定送到海　

準備放4天！一張圖看228連假國道疏運措施　「每天0-5時上路免收費」

台農發風波不停！立委轟陳吉仲「很會講話」　要求認賠殺出算了

沒收到網購包裹！天兵客服求證明「簡單就好」　他超配合神回...網笑崩潰

台灣漁業黃牌無法除名！陳吉仲：今年一定要拿掉

美容師「專業手技」洗澡按摩　熟客博美爽瞇眼：金蘇湖～

彩券「大福彩」將在4月27日停售　今頭獎上看2.3億元

出訪也開砲　柯文哲：民進黨不是被新潮流搞垮的嗎？

2原因揭開「送肉粽」傳至北部的秘密　跟「利益」有關…桃園內壢也辦過

台語女歌手在墓園尿尿！　狂道歉「我是來工作的」

鄧超曝光陪老婆逛街的8個內心話　「要走很久很久很久的路」

「公投脫鉤選舉」政院審查有共識！人權不能公投還有爭議

【廣編】「FIN纖氣泡水」清爽暢快　四大超商優惠價上市

再爆降血壓藥用到「致癌原料」　藥師怒吼：可否一次查清楚？

經濟部3月召開電價審議委員會　4月起電價估一口氣漲3%

貓鳥大戰！鴿子竟然「烙人」　豆漿一秒變乖：有話好好說

生活熱門新聞

醫生切除子宮救產婦！斷後被丈夫..

老外沒健保掛急診　帳單讓他傻眼

嬤想摸7個月娃被阻！吼：有病別..

竹北今晚送肉粽　網教戰「迴避」

吵架賭氣不回家！媽突過世她淚崩

學徒怨：受夠每天都在切菜　師傅..

成功嶺教室音響晚上就響　軟弱班..

女老師私校教書　驚小二女舔雞雞

宗教界警告：還願「恭迎慈孤觀音..

還願竟借鏡禁忌關鍵字　一搜秒吐

窮人的高速公路！西濱快年底全線..

南部男月薪5萬超自豪！台北妹嗆..

機車考照明年大變革！全球首創實..

更多熱門

相關新聞

國道插隊罰6千電眼偵測增至18處

每逢尖峰時段，國道交流道不時出現回堵車潮，許多駕駛也貪圖方便在國道出口匝道違規插隊，導致時常有擦撞、車禍等狀況，為改善其歪風警方雖積極取締但仍無法杜絕，因此高公局已於 9 處重點交流道出口，設置高解析度攝影機，全天候取締違規之車輛

8張圖讓你秒懂228國道「15易塞地雷路段」

228連假！高鐵加開2班南下自由座列車

5大國道客運228推「連假優惠票」

把握今天好天氣　228連假首日降8℃

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

新竹今晚「送肉粽」　路線地點曝光

醫生切除子宮救產婦！斷後被丈夫飆罵

舒跑加春藥想和妻炒飯　姪女口渴全喝光

議員偷情小三13年　扶不了正燒炭尋短

張景嵐爆分手小煜　3年感情因妙禪生變

修杰楷「400萬特斯拉」座椅全是純白色！豪華內裝曝光

騎車幫病女拿藥！苗栗男被大貨車拖輾爆慘死

半套妹按摩1小時　警：我起生理反應

《玩很大》嘉賓女神溫泉照流出！

女剁骨分屍小鮮肉　卻在逆向轉彎露餡

車床小男友月入10萬「悲劇分手」她怒剁9袋屍

曾之喬炒菜穿這樣　網暴動：太性感

老外沒健保掛急診　帳單讓他傻眼

嬤想摸7個月娃被阻！吼：有病別帶出來

更多

最夯影音

更多

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面