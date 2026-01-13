華信航空「離島辦年貨」機票1368元起　指定機加酒行程買一送一

▲華信航空即日起至2月8日推出「離島辦年貨」主題活動 。（圖／華信提供）



記者周湘芸／台北報導

農曆新年接近，華信航空今宣布，即日起至2月8日推出「離島辦年貨」主題活動，邀請旅客直飛澎湖、金門、馬祖離島採買年貨，機票單程優惠價1,368元起，購買指定機加酒行程最高享有買一送一優惠。

華信航空表示，為讓民眾辦年貨不再需要於本島人擠人，此次活動針對澎湖、馬祖及金門推出機票優惠，飛澎湖單程優惠價1,368元起、飛馬祖1,688元起、飛金門1,788元起。

配合「離島辦年貨」主題，華信航空表示，將同步推出多款澎湖、金門機加酒行程，最高享有買一送一優惠，兩人成行6,666元起。凡下單澎湖指定機加酒，還可以499元加購澎湖限定海味禮盒（原價1,140元）；訂購金門指定機加酒，則加贈金門限量版特色紀念酒。

華信航空表示，台北、台中、高雄都有班機直飛離島，旅客可搭機到離島採購海味、甜點、養生等物產。此外，華信航空也串聯澎湖、金門、馬祖人氣店家，推動「登機證即是優惠券」福利，活動期間持華信航空登機證，到指定店家消費即享有獨家優惠。

另外，立榮假期日前也宣布，針對離島居民往返台灣本島及跨島旅遊需求，將「離島居民優惠」納入線上訂購機制，同時推出愛心票、愛心陪同優惠訂購服務，由專人處理訂票事宜。

立榮航空也說，針對寒假親子旅遊族群，凡入住台中、嘉義、台南長榮系列飯店，即贈國立故宮博物院（南院）門票；若入住基隆、台北、礁溪長榮系列飯店，則可獲得國立故宮博物院（北院）門票或台北市立兒童新樂園門票。