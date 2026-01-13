入夜再探10度以下「日夜溫差大」　周末2地降雨機率增

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天冷氣團影響，清晨最低溫下探6.1度，白天高溫可回升到20度以上，入夜局部地區又來到10度以下。周六至下周日菲律賓附近低氣壓外圍水氣影響，基隆北海岸及東半部降雨增多。下周一又有一波冷空氣影響，北部再降溫。

中央氣象署預報員葉致均表示，今天有一波偏北高壓南下影響，明天清晨就會減弱，下周一又有冷空氣南下影響。未來一周前半期水氣偏少，各地晴到多雲，僅迎風面有零星降雨，周末水氣逐漸增多，降雨增加。

葉致均指出，今天清晨北部雲量少，受輻射冷卻影響，低溫較明顯，最冷出現在金門金湖6.1度，本島最低溫則為新竹新埔6.9度，新北石碇也僅7.3度。

葉致均表示，今晚北方冷高壓逐漸出海，並影響台灣，明天就會移動到日本上空，台灣回溫。另外，目前菲律賓東方海面有低壓系統逐漸形成，未來將增強，但受高壓影響，可能在菲律賓一帶就消散，周末其外圍水氣可能為東半部帶來零星降雨。下周一另一波東北季風影響，並有逐漸增強趨勢。

未來降雨趨勢，他表示，周五前各地都是晴到多雲，僅東半部及恆春有零星降雨。周六至下周日菲律賓東方海面的低氣壓外圍水氣影響，東半部及基隆北海岸降雨增加。下周一另一波東北季風影響，桃園以北、東半部及恆春有降雨情形，其他地區晴到多雲。

溫度方面，葉致均表示，今天冷氣團影響，清晨北部地區低溫10至12度，局部地區僅7至8度，白天高溫超過20度，入夜後中部以北低溫又下探12至14度，南部及花東15至16度，局部地區可能不到10度。明天至周六西半部要留意日夜溫差大，下周一另一波冷空氣影響，北部又會逐漸降溫。

另外，他也說，周四、周六及下周日中南部有局部霧，影響能見度；周五、周六花東沿海有長浪，提醒民眾留意。

