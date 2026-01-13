民眾黨閃電訪華府政壇議論　陳智菡：14日向國人清楚報告

▲民眾黨主席黃國昌閃電訪問華府。（圖／記者莊喬迪攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌11日率團閃電訪問華府，就高關稅及國防軍購議題與美方人員面對面會談。針對國內政壇議論紛紛，隨同出訪的民眾黨立院黨團主任陳智菡指出，黃國昌都還沒返台，就開始有知情人士刻意放風為民眾黨這趟華府行「打預防針」；她強調，「真相將會在1月14日訪美團訪台後，向國人清楚報告說明」。

民眾黨11日突發布通知，預告黨主席黃國昌將率候任立委王安祥、立法院黨團主任陳智菡及民眾黨前國際部主任林子宇「閃電」出訪華府。民眾黨指出，預計將與美方5個部門，進行實體會議。

訪團4人抵達華府後，上午展開訪問行程，接連拜會白宮國安會與AIT華盛頓總部。AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）現身陪同會談1小時，國務院官員也現身AIT總部。但針對訪談細節，黃國昌瑾多次表示「謝謝」，仍保密到家。

民眾黨立院黨團主任陳智菡指出，黃國昌都還沒返台，就開始有知情人士刻意放風，為民眾黨這趟閃電華府行「打預防針」，顯然賴清德政府很擔心，美方對民進黨是否具有足夠能力與決心提升台灣自我防衛能力有所質疑，才會不停放出不具名消息人士「假內幕」想模糊視聽。陳表示，真相將會在1月14日訪美團訪台後，向國人清楚報告說明。