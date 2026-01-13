高雄男騎車分心「低頭看腳踏板」撞飛86歲三輪車嬤　躺路中不起

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市前鎮區今（13）日發生一起車禍，一名許姓男子騎乘機車行經二聖二路時，一時分心看著腳踏板，沒想到抬頭時發現眼前有一部三輪自行車，煞車不及猛撞上，導致86歲邱姓自行車騎士摔車，倒臥在地痛得爬不起來。警消獲報到場處理，所幸阿嬤沒有生命危險，緊急送醫救治。

▲高雄男低頭看腳踏板釀禍，撞飛86歲嬤。（圖／民眾提供）



事發在13日上午8點25分，警消獲報，前鎮區二聖二路發生一起車禍，救護人員趕抵現場時，發現一名阿嬤躺在路中央無法動彈，另有一名男騎士也坐在馬路上起不了身，有好心路人放置三角錐警示後方來車。救護人員確認傷況，經初步處理後，將阿嬤送醫救治。

警方調查，當時33歲許姓男騎士行經肇事路段，追撞上同一行駛方向的86歲邱姓女自行車騎士，造成許姓騎士手、腳受傷自行就醫；邱女的頭部、肩部等處則有擦挫傷口，均無生命危險。

▲86歲嬤慘被撞飛，倒臥路中央無法起身。（圖／民眾提供）



許姓騎士表示，當時正好低頭看腳踏板，抬頭發現前方有三輪車，緊急煞車後仍是來不及。

雙方肇事駕駛經檢測無酒精反應，警方初步分析肇事原因，為許姓騎士未注意車前狀況導致發生事故，至於詳細肇事責任將由交通大隊進行後續分析研判。