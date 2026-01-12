凍2周還有冷氣團探10℃↓　下波「較強濕又冷」時間出爐

▲下波變天在17日，將轉濕冷。（圖／中央氣象署，下同）



記者許力方／台北報導

大陸冷氣團減弱，中央氣象署今（12日）下午4時許持續發布「低溫特報」，受冷氣團加上輻射冷卻影響，新北市、桃園市、新竹縣3縣市仍有清晨10度以下氣溫發生機率，預估明天（13日）還有一波冷氣團南下，全台早晚偏冷，北部、宜蘭低溫下探12度以下。專家預估，下波較強冷空氣時間落在18日，可能偏濕冷。

清晨再冷一波 北宜低溫探12度以下



氣象署預報，明天大陸冷氣團南下、影響及輻射冷卻，各地早晚偏冷，天氣大多多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，西半部日夜溫差大；北部、東半部高溫19至22度，中南部23至25度，清晨低溫，北部、宜蘭低溫12、13度，其中新北至新竹局部近山區有10度左右或以下低溫，其他地區低溫14至17度，入夜之後，各地低溫將比清晨再低1、2度。

已經沒有明顯的冷空氣 白天逐漸回溫



天氣風險公司指出，經過連續2周左右較強冷空氣的持續南下影響，本周終於迎來冷空氣較弱的一段時間。明天還有一小股冷空氣南下，但是已經沒有明顯的冷空氣，14日到17日（周三至六）台灣附近將以偏東風為主，白天溫度逐漸回升，感受上會比較溫暖，但是夜晚清晨溫度仍低，尤其是要注意輻射冷卻作用造成的低溫現象，日夜溫差變化頗大。

由於本周冷空氣較弱，沒有顯著的天氣系統影響，空氣也比較偏乾，尤其是明天下半天之後一直到17日這段期間，各地天氣都比較穩定，多雲或有陽光，降雨不明顯。

下波變天 18日再轉濕冷



天氣風險公司預估，下一波較強冷空氣南下可能要等到18日（周日）下午到晚間，後續到19日（下周一）看起來又會有一段比較寒冷、偏濕的天氣型態，可能跟過去一段時間的乾冷型不太相同。