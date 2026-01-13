全紅嬋PO「留長髮」照！草莓園自拍曝光　粉絲驚：嬋寶真的長大了

▲全紅嬋PO近照，頭髮留長少女感爆棚。（圖／翻攝自微博／全紅嬋，下同）



記者董美琪／綜合報導

中國跳水奧運金牌得主全紅嬋，近日在社群平台微博更新了最新近況，一組身處草莓園的清新美照瞬間引發網友熱議。照片中，全紅嬋告別了過往標誌性的俐落短髮，改以柔順的長髮造型亮相，搭配時尚的太陽眼鏡與可愛的頭飾貼圖，讓不少粉絲驚呼：「嬋寶真的長大了！」

根據全紅嬋12日於微博發布的照片顯示，她正身處一片充滿綠意的草莓園中，文中僅以簡單的符號「草莓、蕃茄、青菜、女孩」傳達心情。照片裡的全紅嬋穿著黑色休閒帽T，手提採摘好的草莓籃，對著鏡頭自信展現多角度自拍。

最令網友驚艷的是，全紅嬋原本的運動短髮已留長至及肩長度，且色澤呈現自然的深棕色，整體風格從昔日的「假小子」形象轉變為充滿透明感的「溫柔系少女」，清新脱俗的模樣迅速登上了社群平台的熱門搜尋榜。

網友狂讚：換頭式成長！

照片發布後，評論區隨即被數千條留言淹沒。粉絲們紛紛感嘆：「這是哪來的高級感美少女？」、「看著妳一點點長大，越來越漂亮了」、「長髮造型太適合妳了，明媚又活潑」。

回歸平凡生活 好感度依舊

自從在奧運賽場上憑藉「水花消失術」驚艷世界後，全紅嬋的一舉一動始終是公眾焦點。這次透過分享私下的休閒生活，也讓外界看到了金牌國手在賽場之外，純真、愛美的一面。目前該則貼文已獲得超過 5.9 萬個讚與數千次轉發，足以見證這位「跳水小天才」超高的人氣與好感度。