質疑教師解聘新制「毀師滅校」　全教總：應建立濫訴過濾門檻

▲全教總批評解聘辦法重創教育熱忱，並譴責濫訴小案大辦亂象未除，冤案也無補償。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部昨天公布教師解聘新制。全教總認為，修法後依舊縱容濫訴、摧毀校園信任，更造成校長權責真空、冤案無補償措施。全教總今（13日）到教育部抗議，要求教育部重新檢討《解聘辦法》缺失，建立「輔導先行」機制與「濫訴過濾」門檻，保障教師防禦權，並盡速提出濫訴咎責及冤案實質補償名譽修復等具體措施。

教育部昨（12日）公布新修正的《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》（《解聘辦法》）、《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》。全教總與各地教師會認為，修法內容未能導正校園內「小案大辦」與「濫訴」之歪風，反而帶頭摧毀親師生信任基石，讓基層教師陷入無止盡的法律鬥爭與行政內耗，今天前往教育部抗議，並高喊「修法不力、製造亂源」及「投訴武器、毀師滅校」等口號。

[廣告]請繼續往下閱讀...

全教總理事長侯俊良表示，教育部雖在修法意旨中坦承校園現存「濫訴」與「小案大辦」狀況，顯示校事會議機制失衡，但這次修法仍維持「全外聘調查員」規定，甚至擴及至一般懲處案件。當校園行政被導向辦案化的程序競爭時，教師將被迫採取防禦性教學，導致教育現場的輔導功能與師生信任關係崩解，形成制度性的亂象。

▲全教總呼籲教育部應重新檢討《解聘辦法》缺失，建立「輔導先行」機制與「濫訴過濾」門檻。（圖／記者許敏溶攝）

侯俊良進一步指出，校長作為學校治理首長，本來應該承擔校園事件首當其衝的緩衝與裁量職責，但新制卻將校長置於「有主持權、無表決權」的尷尬地位，形同架空行政首長，也幫校長逃脫承擔處理校園事件責任。

侯俊良強調，「投訴武器化」已成為基層教師面臨的系統性風險，教師在漫長且缺乏正當法律程序保護的調查期間，專業聲譽與身心尊嚴遭受不可逆的損害，更讓人遺憾的是，現行制度對於經調查屬實為濫訴冤案，完全缺乏行政救濟、名譽修復或實質補償機制。這種僅重視究責功能、卻無視「比例原則」的修法邏輯，正加速優質教師的流失。

侯俊良重申，全教總支持汰除極少數不適任教師，但絕不容忍將正常教育行為妖魔化，呼籲教育部應重新檢討《解聘辦法》缺失，建立「輔導先行」機制與「濫訴過濾」門檻，保障教師防禦權，並盡速提出濫訴咎責及冤案的實質補償名譽修復等具體措施，不要讓法律手段成為摧毀台灣教育的元兇。