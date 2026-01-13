華府人士：美盼黃國昌、白營屏除黨派歧見　返台與民主友盟同陣線

▲民眾黨主席黃國昌訪團抵達美國華盛頓。（圖／民眾黨提供）



記者陶本和／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美，一位負責台美事務的華府人士受訪時表示，在考量台灣作為印太安全穩定關鍵環節下，美方安排黃國昌此行，主要目的在於當面向其再次重申，在當前印太局勢下，強化台灣國防實力已是「刻不容緩」的要務，希望他與他所領導的台灣民眾黨能夠屏除黨派歧見；同時期盼他返台後，帶領民眾黨在國防安全與對外事務的路線上，與所有民主友盟站在同陣線。

據透露，本次美國行是源於黃國昌在台期間，曾向美方表達，為了國家安全他和他的政黨，將支持包括國防特別預算在內的重要防衛投資，但也希望在展現態度前能有在美國實地了解觀察的過程。

因此，在此一脈絡下，美方則協助安排相關行程，包括安排了白宮國安會（NSC）、國務院以及防衛事務相關等重要官員和其見面；另外，美方也應請求，安排美國貿易代表署（USTR）官員與其會面。

一位華府人士受訪時表示，美方、印太盟友都密切關注台灣的政治動態，美方最深切的期待，是希望黃國昌及其領導的政黨，能避免因為國內政黨間的歧見，在攸關國家生存的關鍵安全議題上，受到立場傾向北京的政黨或人士的左右，從而對台灣造成極為不利的衝擊。

華府人士指出，目前第一島鏈各國正加速提升自身的國防準備，台灣若因內耗而停滯，後果將極為嚴峻，而美方此次高規格的接待與細心安排，目的只有一個，就是協助黃國昌能在相關議題上做出正確判斷；同時，期待黃國昌返台後，能帶領民眾黨在國防安全與對外事務的路線上，與所有民主友盟站在同陣線，做出對台灣國家利益最正確的選擇。