伊朗傳明首度處決示威者！26歲男判死　家屬收「行刑通知」

伊朗傳出將於14日處決26歲示威者索塔尼（Erfan Soltani），恐怕成為此次反政府抗議以來首例。人權組織伊朗人權（IHR）及伊朗民主全國聯盟（NUFD）透露，索塔尼8日在卡拉季（Karaj）參與示威時被捕，家屬接獲通知稱他已被判處死刑，將於14日執行。

▲ 伊朗據傳將首次處決被捕的示威者。（圖／達志影像／美聯社）

《紐約郵報》報導，索塔尼被控「對真主發動戰爭」罪名，在伊朗此罪可處死刑。NUFD稱索塔尼唯一的罪行便是為伊朗爭取自由，且他目前無法尋求法律協助為自己辯護，呼籲國際社會聲援阻止行刑。不過由於伊朗境內通訊全面中斷，處決令尚未獲獨立證實。

另據《美聯社》，總部設於美國的人權活動家新聞社（HRANA）統計，2周來已有逾1萬700人因參與抗議被拘留，至少512名示威者及134名安全部隊成員喪生。

IHR負責人阿米里-莫哈達姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）警告，德黑蘭當局可能大規模處決被捕者以殺雞儆猴，「示威者遭大規模法外處決的風險極其嚴重」，呼籲國際社會團結支持示威者。

美國總統川普已警告德黑蘭，若持續對示威者施暴，美方將採取軍事回應。白宮12日證實，川普正評估是否轟炸伊朗，但強調外交仍是優先選項。伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）則回應稱，伊斯蘭共和國「已為戰爭做好充分準備」，若美國發動攻擊將報復駐中東美軍。