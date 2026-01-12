伊朗血腥鎮壓示威恐已6千死　社群「屍體成堆」影片曝光

記者趙蔡州／綜合報導

伊朗近期爆發全國性的反政府示威，伊朗政府持續以武力鎮壓示威群眾。外媒最新消息指出，儘管伊朗政府封鎖通訊與網路，仍陸續有當地人民遭政府殺害的影片傳出，甚至出現整條街道上躺滿罹難者的悲慘畫面，截至1月10日止，示威者的死亡人數恐已超過6000人。

▲ 伊朗德黑蘭卡里扎克（Kahrizak）法醫中心外的地上排滿以黑色屍袋包裹的遺體。（圖／路透）

根據《時代雜誌》指出，伊朗安全部隊正在全境鎖定示威者使用致命武力（實彈）鎮壓，包含使用卡車裝載機關槍掃射街道，導致示威者出現大量傷亡，儘管官方限制通訊，手機拍攝的畫面仍在網路上廣泛流傳，揭露鎮壓的血腥程度，現場宛如人間煉獄。

根據伊朗醫院通報及海外專業人士組成的非正式團體計算，截至1月10日止，示威者的死亡人數恐已超過6000人，且這份統計還不包含直接送往太平間的罹難者，顯示實際情況可能更加慘烈。

▲伊朗政府鎮壓示威，至少已6000死。（圖／路透）

自由歐洲電台（Radio Free Europe/Radio Liberty）11日也在網路社群曝光一支影片，內容是德黑蘭南部卡里札克法醫中心（Kahrizak Forensic Medical Center）停車場及外面的街道上堆滿大量未安葬的遺體。伊朗當局至今未對示威者死亡數字作出正式回應。