沒跟民眾打招呼被說傲慢！　議員曝原因嘆：請大家給我一點體諒

「對不起，我想請大家多給我一點體諒。」雲林縣議員陳芳盈因為之前出車禍的關係，現在左眼看不見，所以她依照醫師建議，戴上了單眼墨鏡。然而，因為旁人未必知道她有一側看不見，因此就曾被誤會她不跟民眾打招呼，但「不是我沒有理您，而是我真的沒有看到」。

去年的車禍讓陳芳盈左眼看不見

陳芳盈在臉書上發文表示，去年的車禍，讓她的左眼看不見，於是她依照醫師建議，戴上單眼墨鏡。她知道這樣的自己，讓一些朋友不習慣，但她其實也不想這樣。

陳芳盈進一步透露，這場車禍中，她的左眼「眼球」本身沒有受損，受傷的是左眼的「視神經」，所以眼球功能在，視覺訊號卻無法傳導。也因為這樣，從外觀來看，可能並不明顯，如果她不戴墨鏡，旁人未必知道她的左眼已經看不見，「這看似是幸運，卻也帶來兩個現實的困擾」。

陳芳盈點出看不見的兩個困擾

陳芳盈點出第一個困擾，這只是暫時看不出異狀，隨著時間推移，左眼眼球可能會出現飄移，和右眼不再對稱，「我不希望等到眼球已經明顯偏移、影響外觀後，才被迫改變，而是希望在那之前，先學會接受現在的自己。也讓大家提早習慣這樣的芳盈」。

第二個困擾，是因為旁人不知道她已經少了一側的視野，所以常常在不知情的狀況下與人相撞，而被撞時，常會被對方投以「你沒看路嗎」的眼神，甚至有次雙方跌倒，她還被罵「你是眼睛瞎了嗎？」讓她很難過。

因為一側看不到，陳芳盈曾被誤會傲慢

除此之外，陳芳盈是民意代表，有時會有民眾向她打招呼，但「有時我真的沒有看到民眾，卻會被誤以為我看到了、卻沒有打招呼，甚至被誤會傲慢。」因此戴上單眼墨鏡，也是當成一種提醒，「不是我沒有理您，而是我真的沒有看到」。

還有一個原因是，對未來的保護。陳芳盈說，雖然視神經修復目前仍然困難，但也不是說未來沒有希望，所以若有那麼一天，她必須確保眼球功能沒有嚴重退化，否則就算視神經有機會修復，一旦眼球沒有好好保護，仍然會看不見。

最後陳芳盈也說，她會學習面對，也適應失去左眼視力的自己，「但我也需要，大家的理解與支持。謝謝你們」。