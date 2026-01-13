醫院貼「我今天願意加班」文宣：再一刀就好！醫護怒：有夠情勒

▲「我今天願意加班」文宣惹怒醫護。（圖／翻攝自靠北護理師IG）



醫護人力吃緊問題引起全台關注，近日有醫院在院內張貼「我今天願意加班」相關宣導圖文，希望補足日常人力需求，內容曝光隨即引發爭議，網友認為標語帶有情緒勒索意味，人力不足應從補人與制度面著手，而非要求醫護人員加班，「看過情勒的，沒看過往死裡勒的」、「這是鼓勵在職的人離職嗎？」

「我今天願意加班」文宣被炎上 網轟：情勒到極致



臉書粉絲團「靠北護理師」在IG、Threads發文，分享一張照片，某間醫院貼出加班宣導圖文，並張貼於院內。畫面中可見多句標語，包括「我今天願意加班」、「加班不可怕，沒人加才可怕」、「控台在等你，病人也在等你」、「英雄不一定穿披風，有時穿刷手服」、「再一刀就好」等字樣。貼文指出，「翻譯：我們不想多請人，麻煩你們繼續用愛把這刀開完。啾咪❤️」。

加班不可怕？醫護怒轟：不加薪才可怕

相關內容曝光後，引發大批網友反彈，「PUA最高境界」、「誰要呀？又不是做慈善機構」、「加班不可怕，可怕的是不加薪」、「光明正大情勒護理師」、「加班很可怕好嗎～會令我身心出現問題」、「你要人加班加班費先拿出來吧」、「上層怎麼會覺得印這種文宣不會被罵翻」、「敢貼這張出來也真是」、「我不想讓過勞的醫護人員替我開刀」、「什麼邏輯居然會做這種我願意加班的文宣品」、「真的沒有同理心到一個極致」、「要是我們醫院搞這東西，絕對造成大批離職潮」。

還有網友透露，「被炎上今天馬上更改文案，還特地公告說近半年沒有強迫大家加班，笑死」。

臉書粉專「超級白急診醫師」也轉發該篇文章，並表示「修改一下更貼近現實喔！」模仿該宣導圖文重新製作版本，將內容改為「我今天不願意加班」、「加班不可怕，錢太少才可怕」、「再一刀就倒」等字句。