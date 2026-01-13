　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不只考慮空襲伊朗！川普還有「4大絕招」　3萬美軍已部署中東

記者王佩翊／編譯

美國總統川普日前痛批伊朗因血腥鎮壓反政府示威已「瀕臨紅線」，並警告德黑蘭當局正處於「大麻煩」之中。川普的國安幕僚團隊13日向他簡報多項可能的介入方案，從經濟制裁到軍事攻擊，所有選項都在考慮範圍內。川普12日更在社群媒體上放話，準備對「任何與伊朗有生意往來的國家」課徵25％關稅。

▲▼川普9日在白宮東廳會見石油公司高層。（圖／路透）

▲川普除了發動軍事行動外，還有其他對付伊朗的手段。（圖／路透）

制裁、關稅雙管齊下施壓

根據《美國廣播公司》（ABC News）報導，一名美國官員透露，目前華府正在評估的方案包括針對伊朗政權核心人物實施新一輪制裁，或是直接打擊該國的能源與金融部門。

川普已公開表明，將對所有與伊朗進行商業往來的國家祭出25％懲罰性關稅，藉此切斷德黑蘭的經濟命脈。前美國官員分析，擺在總統辦公桌上的選項從大規模軍事行動，到針對特定伊朗領導人或鎮壓示威的警察單位進行精準打擊，都是有可能的。

網路戰、影響力作戰同步進行

除了傳統軍事手段，美方也在考慮發動網路攻擊癱瘓伊朗政府系統，以及透過網路「影響力作戰」來擴大示威者的聲量，削弱德黑蘭當局的統治正當性。白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）12日受訪時強調，川普向來擅長保留所有可能選項，「空襲會是三軍統帥的眾多選擇之一，但外交始終是總統的首選途徑。」

她也提到，伊朗政權的公開說法與私下傳達給白宮的訊息並不一致，川普對於探索這些訊息深感興趣，但若有必要，他絕不畏懼動用軍事力量。

軍事打擊鎖定鎮壓部隊

曾任五角大廈中東事務副助理部長的米克·穆洛伊表示，川普很可能會收到一份情報評估報告，分析直接軍事打擊的影響以及是否可能導致伊朗政權更迭。他認為，若決定動武，攻擊目標將聚焦在控制或鎮壓示威的政權目標上，特別是伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的巴斯基民兵組織或其他內部安全部門，這些單位被指控應為示威者死亡負責。

伊朗外長急尋談判管道

李維特透露，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）目前正與川普特使維特科夫直接協商。阿拉奇12日曾表態伊朗「已做好與美國開戰的準備」，但也願意進行外交談判。

伊朗外交部發言人巴蓋伊證實，阿拉奇與維特科夫之間的溝通管道「仍保持開放」，雙方會在必要時透過該管道交換訊息，並稱美方已提出「某些觀點和想法」。然而在傳出伊朗示威者遭射殺的消息後，川普曾對記者放話，伊朗正面臨「大麻煩」，德黑蘭政權「最好別開槍，因為我們也會開槍。」

川普11日搭乘空軍一號時透露，伊朗官員周末曾致電尋求談判，暗示雙方可能安排會面。川普說，「他們想談判，我想他們已經厭倦被美國痛擊了，我們可能會跟他們見面，會面正在安排中，但因為目前情勢發展，我們可能必須在會面前就採取行動。」

3萬美軍已部署中東待命

專家則認為，川普對伊朗發動大規模軍事行動的可能性相對較低，因為涉及的風險極高。目前美國在中東與波斯灣地區部署了3萬名兵力，其中包括駐伊拉克的2500人和駐敘利亞的1000人。

五角大廈若決定動武，很可能需要調動更多軍事資產到該地區，以保護這些部隊免受可能的報復性攻擊。目前區域內有6艘美國海軍艦艇，包括3艘導彈驅逐艦，具備防禦彈道飛彈威脅的能力。值得注意的是，目前中東和歐洲地區沒有航空母艦，杰拉德·福特號航母打擊群目前正在加勒比海執行委內瑞拉相關任務。

 
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台美關稅傳出最新進展，據《紐約時報》報導，貿易協議談判已近尾聲，雙方有望宣布美國調降對台進口關稅至15%，而台積電則計畫加碼投資，預計將新建至少五座半導體廠。對此，粉專政客爽今（13日）列出台積電外移美國的3大影響，包括「未來戰爭風險恐提高」、「半導體產業鏈外移」、「增加台積電營運負擔、減少利潤空間」，用長期戰略競爭力去換取短期經貿紓壓，輸掉的是台灣的未來。

川普想直接對伊朗動武！范斯勸先別放棄外交

伊朗爆發示威鎮壓　觀光署：無台灣旅行團受影響

伊朗鎮壓反政府示威　外交部：旅遊警示紅燈、5台灣僑民平安

