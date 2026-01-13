他幫省車資、教轉車！越南移工脫口2字「整趟唯一中文」暖哭

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「看到101歧視越南移工的新聞，我想起之前服務越南移工的經歷。」網紅計程車司機兼作家王國春近日在粉專發文，分享自己幫助陌生外籍移工「省車資」，還打下一段中文引導，希望對方成功轉車。暖舉引來眾人大讚，「好暖心，做了好讚的國民外交。」

王國春提到，前陣子在高鐵排班，遇到一名越南籍移工要從高鐵彰化站前往彰化火車站，由於距離遠，跳表約需800元，乘客一聽卻步，在站務區徘徊。

幫想辦法省車資 記事本打引導詞助人

因語言不通，乘客請會說中文的朋友電話翻譯，對方詢問是否有更便宜的方式。王國春提議，載對方去高鐵附近的火車站，請他搭火車去彰化火車站，這樣計程車跳表大概只要150元。

途中他又想到，對方剛來台灣，可能連搭火車都不熟，於是用手機記事本打下，「我要買票到彰化火車站，我是越南人剛來台灣聽不懂，麻煩協助引導我如何搭車，謝謝」，並請乘客拍下照片，方便到台鐵窗口出示。

整趟車程唯一中文 陌生移工開口「說謝謝」

最後車資如預期是150元，乘客付錢時點頭說了聲「謝謝」，「那是這趟任務，乘客唯一說過的中文。」王國春說，該趟車資從原本的800元變成150元，「雖然車資少了，但人情味卻多了。」

他感性表示，相信這名越南移工，也感受到台灣計程車司機溫暖的一面。他也提醒，同業別因為對方是一次性乘客或東南亞移工，就趁著語言不通「敲人一筆」，「將心比心，如果自己的孩子出國打工被敲詐，任何人都不會開心。」

他最後寫道，計程車不只是交通工具，也影響台灣的觀光形象，「我們無法改變他人，但可以先從自己做起。」貼文引來眾人大讚，「謝謝分享美好的善心與善行」、「同樣身為計程車司機，真的不要小看移工，他們都是隱形富豪」、「很棒的做法，我也很認同，既然都很辛苦來到台灣工作了，應該要予以尊重，多多交流。」