　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

宋仲基「香菜照」釣出蔡英文！2句話力挺笑翻眾人：國際共識

▲▼ 宋仲基 。（圖／翻攝IG）

▲宋仲基在台北街頭笑著拿香菜口味的多力多滋。（圖／翻攝hi_songjoongki IG）

記者閔文昱／綜合報導

南韓男神宋仲基近日睽違9年再度來台，為出席在台北大巨蛋舉行的「第40屆金唱片頒獎典禮」，他在IG分享遊台北的街拍照，意外釣出前總統蔡英文驚喜現身留言，讓網友又驚又喜。照片中，宋仲基手拿香菜口味多力多滋在台北街頭燦笑，貼文曝光短時間內吸引近35萬人按讚，掀起熱烈討論。

宋仲基身穿灰色連帽T、黑色棒球帽，造型低調休閒，卻相當接地氣。他一手拎著台北市常見的環保兩用垃圾袋，在街頭喝咖啡、逛街購物，完全融入在地生活，不少網友笑稱「根本是台北日常」、「男神秒變台灣人」，也被讚是另類的城市行銷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 宋仲基 。（圖／翻攝IG）

▲宋仲基拿著台北環保兩用袋裝零食。（圖／翻攝hi_songjoongki IG）

香菜控跨國互動　網友笑稱「國際共識」

更令人驚喜的是，身為資深「香菜控」的蔡英文，在貼文下方以英文留言表示「Doritos Coriander Flavor, good choice. Welcome to Taiwan！（香菜口味的多力多滋，不錯的選擇。歡迎來到台灣！）」大方歡迎宋仲基來台。留言一出立刻被網友截圖瘋傳，紛紛笑說「果然有香菜就有小英」、「香菜專家相見歡」、「退休了國民外交依然一百分」，甚至直呼「這不是社會共識，是國際共識」。

▲蔡英文現身宋仲基IG留言。（圖／翻攝自IG／hi_songjoongki）

▲蔡英文現身宋仲基IG留言。（圖／翻攝自IG／hi_songjoongki）

事實上，蔡英文過去就曾因熱愛香菜頻頻與網友互動，先前還幽默回應「花生冰淇淋加香菜」不一定是社會共識。這回她主動留言宋仲基的香菜零食照，也讓網友打趣表示，「原來香菜在國際間比較容易達成共識」。不過香菜評價兩極，仍有不少人笑說「男神可以，香菜不行」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光
台南社會局驚藏大內鬼！　5407萬全進私人口袋
知名嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架
快訊／性侵女兒348次被起訴　北市警家中身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃市中低收入戶火化+納骨免費　樹葬全免、遷出納骨塔最高補助2萬

千萬雷射當玩具買！名醫一路狂買60台　員工嚇呆老婆超無言

影城APP評分低！他曝這影城「上次更新是6年前」：最不爽收手續費

孫淑媚狀態超狂「說20幾歲也信」　一票讚漂亮：根本逆齡

苦訴「不抽菸」大票心疼李多慧！路人也挺：能感受到她善良

台鐵南港調車場都更上梁　「國際商旅中心」117年底完工

買高價韓國嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

剛進「1行業」酒肉朋友全出現！他喊煩：挑薪水、嫌工時高

張景森批北宜高鐵「史詩級錯誤」　鐵道局反駁：效益明確

「我願意加班」惹議！醫護炎上批情勒　彰基：開刀房鼓勵自願

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

桃市中低收入戶火化+納骨免費　樹葬全免、遷出納骨塔最高補助2萬

千萬雷射當玩具買！名醫一路狂買60台　員工嚇呆老婆超無言

影城APP評分低！他曝這影城「上次更新是6年前」：最不爽收手續費

孫淑媚狀態超狂「說20幾歲也信」　一票讚漂亮：根本逆齡

苦訴「不抽菸」大票心疼李多慧！路人也挺：能感受到她善良

台鐵南港調車場都更上梁　「國際商旅中心」117年底完工

買高價韓國嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

剛進「1行業」酒肉朋友全出現！他喊煩：挑薪水、嫌工時高

張景森批北宜高鐵「史詩級錯誤」　鐵道局反駁：效益明確

「我願意加班」惹議！醫護炎上批情勒　彰基：開刀房鼓勵自願

邁入第20年！台南地檢署攜手統一獅辦法治教育　「獅法英雄」拒賭防詐

女市長「上賓館談公事」狼狽下台　回鍋補選又當選了！得票竟更高

從委內瑞拉看台灣　中共會不會照樣複製？

桃市中低收入戶火化+納骨免費　樹葬全免、遷出納骨塔最高補助2萬

高市早苗豪賭？擬23日解散眾院　駐日代表分析：務實拚單獨過半

為信眾留一盞燈　雲林四湖鄉海清宮休閒大樓正式開放

快訊／海邊散心驚見浮屍嚇壞！男子撈起額頭有傷口　身分待查

韌性防災、緊急救護雙線開花　台南再奪全國多項大獎

屏東大貨車路口右轉！76歲女騎士倒地　機車捲輪下恐怖畫面曝

狼父警涉侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

【5警圍捕受傷】新北晚間「隨機攔車砍人」！　嫌開皮卡衝撞巡邏車

生活熱門新聞

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

手搖飲連喝2個月！店家「貼心問1句話」熟客不去了

知名女星「未婚生子」淪阿公店小姐 　晚年靠撿回收維生

快訊／高鐵台南站旅客衝撞列車落軌　1307車次取消營運

出國被害慘！旅行社辦1證件「台灣身分沒了」

月薪3、4萬年輕人「過得像年薪百萬」藏心酸

5.3地震台北超搖11秒　氣象署估7.0後餘震

隱眼殼回收「換環保金」　大票驚哭：丟99袋了

美國想要格陵蘭　財經網美曝：對台灣是好事

即／李多慧打破沉默！拍片親證「我真的不抽菸」

護照有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝

快訊／21:31台灣東部海域規模5.3地震　最大震度3級

裝冷氣時師傅多問1句　冬天來他跪謝爆共鳴

曾任總統府顧問！混元禪師圓寂　享壽82歲

更多熱門

相關新聞

宋仲基穿低調帽T

宋仲基穿低調帽T

南韓男神宋仲基睽違9年來台，10日擔任在台北大巨蛋舉辦的第40屆金唱片大獎（Golden Disc Awards）頒獎人，當天他身穿正裝帥氣登台，頒發專輯年度大獎給「Stray Kids」，今（12日）他加碼分享遊台北的點滴，他頭戴鴨舌帽、身穿比利時潮牌Suspicious Antwerp 灰色帽T一派休閒，更吸睛是他拿著香菜口味的多力多滋露出燦爛笑容，接地氣模樣讓人好感度破表。

蔡英文公布最新小英春聯「福氣加碼」　加入官方LINE帳號就可下載

蔡英文公布最新小英春聯「福氣加碼」　加入官方LINE帳號就可下載

蔣萬安挨轟政策買票　學者幫反擊：減少家長壓力

蔣萬安挨轟政策買票　學者幫反擊：減少家長壓力

綠營提名卓榮泰選台北市長？　黃暐瀚列3點分析：不太可能

綠營提名卓榮泰選台北市長？　黃暐瀚列3點分析：不太可能

賴清德玩梗稱AI總統「名字LAI已嵌入AI」　媒體人：這什麼冷笑話

賴清德玩梗稱AI總統「名字LAI已嵌入AI」　媒體人：這什麼冷笑話

關鍵字：

宋仲基蔡英文香菜多力多滋台北

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

30歲女吃完大餐「2天就病逝」　醫揭恐怖病因

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面