宋仲基「香菜照」釣出蔡英文！2句話力挺笑翻眾人：國際共識

▲宋仲基在台北街頭笑著拿香菜口味的多力多滋。（圖／翻攝hi_songjoongki IG）

記者閔文昱／綜合報導

南韓男神宋仲基近日睽違9年再度來台，為出席在台北大巨蛋舉行的「第40屆金唱片頒獎典禮」，他在IG分享遊台北的街拍照，意外釣出前總統蔡英文驚喜現身留言，讓網友又驚又喜。照片中，宋仲基手拿香菜口味多力多滋在台北街頭燦笑，貼文曝光短時間內吸引近35萬人按讚，掀起熱烈討論。

宋仲基身穿灰色連帽T、黑色棒球帽，造型低調休閒，卻相當接地氣。他一手拎著台北市常見的環保兩用垃圾袋，在街頭喝咖啡、逛街購物，完全融入在地生活，不少網友笑稱「根本是台北日常」、「男神秒變台灣人」，也被讚是另類的城市行銷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲宋仲基拿著台北環保兩用袋裝零食。（圖／翻攝hi_songjoongki IG）

香菜控跨國互動 網友笑稱「國際共識」

更令人驚喜的是，身為資深「香菜控」的蔡英文，在貼文下方以英文留言表示「Doritos Coriander Flavor, good choice. Welcome to Taiwan！（香菜口味的多力多滋，不錯的選擇。歡迎來到台灣！）」大方歡迎宋仲基來台。留言一出立刻被網友截圖瘋傳，紛紛笑說「果然有香菜就有小英」、「香菜專家相見歡」、「退休了國民外交依然一百分」，甚至直呼「這不是社會共識，是國際共識」。

▲蔡英文現身宋仲基IG留言。（圖／翻攝自IG／hi_songjoongki）

事實上，蔡英文過去就曾因熱愛香菜頻頻與網友互動，先前還幽默回應「花生冰淇淋加香菜」不一定是社會共識。這回她主動留言宋仲基的香菜零食照，也讓網友打趣表示，「原來香菜在國際間比較容易達成共識」。不過香菜評價兩極，仍有不少人笑說「男神可以，香菜不行」。