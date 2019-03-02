溪頭飯店驚見「古紅衣女」！翹腳坐藏衣櫃緩轉身…竟有人也碰過

▲女網友透露在南投溪頭飯店遇到不可解釋的事情。（圖／翻攝靈異公社，下同）

記者葉國吏／綜合報導

一位女網友多年前入住南投溪頭一家度假飯店，卻在半夜睡覺時發現衣櫃突然全開，而且還瞄到裡頭竟然坐著一位「古代紅衣女」，讓她整晚不敢張眼。隔日起床前去查看，在衣櫃中竟然看到一小撮女人頭髮，讓她跟先生二話不說逃離南投。

女網友在臉書私密社團靈異公社發文透露，多年前她一家三口入住溪頭某飯店，在睡到半夜時，突然發現衣櫃門突然打開，這時睡眼惺忪的她直覺往衣櫃裡面看，竟然看到裡面有一個沒有靠背的圓椅，而圓椅上則坐著一位女人。

她形容這位女子，穿著古代紅色的衣物，身形瘦小翹著腿、頭髮及腰，而這位古代紅衣女似乎發現女網友看著祂，便開始「緩緩轉身」。這時女網友嚇到緊閉雙眼、心中狂唸「阿彌陀佛 」。

▲另外一位網友有相同經驗。

女網友表示，好不容易天亮了，這時老公看到她清醒的第一句話竟問「為什麼要把衣櫃門全開？」這時女網友沒有回話，馬上衝去關衣櫃，但這時，她在衣櫃角落發現「一小撮頭髮、旁邊還有零散的髮絲」，而且「很長很長」很明顯就是女生的。

這時女網友二話不說馬上整理行李打包，用最快速度退房、離開南投，「一直到離開南投~~我們對看不約而同的說出昨晚他感覺到的事~~」。

對此恐怖經驗網友紛紛要求快點透露飯店名稱，有人怕不小心住到、也有人希望去體驗一下，另外也有網友留言「我也曾經半夜從南投某個溫泉飯店連夜逃跑⋯⋯重點我才入住5小時而已，泡完湯才要睡...」、「整晚感覺被盯著看」。